Hülkenberg raadt dochter ander carrièrepad aan: "Echte baan zoeken"

De periode van aanstormende Duitse autosporttalenten lijkt voorbij. Nico Hülkenberg is de enige coureur uit Duitsland op de huidige Formule 1-grid en in de juniorklassen dient zich weinig nieuwe aanwas aan. Een nieuwe Michael Schumacher of Sebastian Vettel lijkt voorlopig ver weg. Als het aan Hülkenberg ligt, komt er vanuit zijn gezin geen nieuw racetalent aan. Zijn dochter Noemi Sky wordt - als het aan de coureur ligt - geen racer.

"Is dit nou een strikvraag?", lacht Hülkenberg in een exclusief gesprek met Motorsport.com na de vraag of er een racetoekomst voor zijn dochter in zit. "Het is wel iets wat pas in de toekomst gaat spelen, maar ik hoop dat ze een andere loopbaan ambieert. Ik hoop dat ze een echte baan gaat zoeken!" Hülkenberg junior wordt in september drie jaar.

De coureur uit Emmerich weet maar al te goed dat de autosportwereld hard kan zijn. Zo is hij een aantal jaar aan de zijlijn geposteerd geweest nadat hij bij Renault moest vertrekken. Toch is dat niet de hoofdreden dat hij zijn dochter liever in een ander werkveld aan de slag ziet gaan. "Het is ook wel gewoon veel te duur", vertelt hij. "En ik hoop dat ze een baan vindt waar je wat langer actief kunt zijn."

Nog niet klaar in F1

Hoewel Nico Hülkenberg met zijn 36 jaar al tot de oude garde van de koningsklasse van de autosport behoort, is hij de komende jaren nog in F1 te bewonderen. Na dit seizoen verlaat hij zijn huidige werkgever Haas F1 Team voor een avontuur bij Sauber/Audi. Bij de renstal uit Ingolstadt heeft hij een - volgens geruchten lucratief - meerjarig contract getekend.