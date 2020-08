Eerste podium Hülkenberg? "Wordt lastig om Max achter me te houden"

Hülkenberg zal om 15.10 uur Nederlandse tijd voor de 178ste keer aan de start verschijnen van een Formule 1-race, als de techniek hem tenminste niet in de steek laat zoals vorige week wel het geval was. Het verhaal van de vorige 177 pogingen is bekend: de doorgaans goedlachse Hulk haalde het ereschavot nog nooit. Kan het vandaag wel lukken, met wellicht de meest competitieve auto die de Duitser tot dusver heeft gehad? Mercedes is oppermachtig, waardoor Hülkenberg normaal gezien moet afrekenen met Verstappen voor de laatste podiumplaats.

"Of ik een reële kans heb om Max achter me te houden? Hoe graag ook ik 'ja' zou willen zeggen, denk ik dat het gezien de omstandigheden erg lastig gaat worden. Al weet je natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren", zegt Hülkenberg tegen onder meer Motorsport.com. "Onze auto is in ieder geval prima in orde en persoonlijk voel ik me ook veel beter voorbereid dan vorige week. Maar het is natuurlijk lastig om die speculatieve vraag nu te beantwoorden en voor mij draait het daar eigenlijk ook niet om. Ik wil vooral een zo goed mogelijke race rijden en waardevolle punten voor het team scoren."

De fysieke uitdaging van een F1-terugkeer

Hülkenberg houdt de verwachtingen hiermee binnen de perken, al voelt hij als invaller voor Sergio Perez sowieso weinig druk. "Ik ben hier als een soort van 'tijdelijke gast' dus dat maakt de verwachting automatisch iets anders." Toch blijven de vragen over het uitblijven van dat eerste podium maar terugkomen, zeker na een kwalificatie op de derde plek. "Ik wist dat die vraag ook na deze kwalificatie weer zou komen. Maar ik moet de dingen eerst zelf goed doen, om te beginnen met de eerste ronde. Doordat ik de race van vorige week heb gemist, zal alles nieuw zijn, al hoop ik dat ik het met al mijn ervaring uit het verleden wel goed voor elkaar krijg."

Ook fysiek verwacht Hülkenberg het behoorlijk voor de kiezen te krijgen als hij deze zondag voor het eerst sinds Abu Dhabi 2019 een volledige race-afstand moet afwerken. "Fysiek is het zeker zwaar met al die G-krachten. Deze auto's zijn onverbiddelijk snel, gaan enorm hard de hoek om en de maximale G-krachten zijn ook indrukwekkend. Geen enkele training en geen enkele sportschool ter wereld kan je daar goed op voorbereiden. Ik voel het zeker wel, al zal ik het uiteindelijk wel overleven." En terugkomend op die ene hamvraag, kan dat ritje worden beloond met een flesje champagne op het ereschavot? "Max start natuurlijk ook nog op hardere banden en die hebben het tot dusver aardig goed gedaan. Aan het eind van de rit zou dat in zijn voordeel kunnen spreken, als hij in het begin in ieder geval kan aanhaken..."

