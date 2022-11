Hülkenberg voldaan na Abu Dhabi-test: “Weet wat me te doen staat”

Na de aankondiging van afgelopen donderdag leverde Nico Hülkenberg zijn Aston-groene pak in en verscheen hij maandag al in Haas-tenue op het Yas Marina Circuit. Dinsdag reed hij de volledige dag. Op een probleem met de power-unit na was het een probleemloze dag. Na afloop stond hij vermoeid, maar voldaan de schrijvende pers te woord. “Het was een goede dag, we hebben veel gereden”, zegt Hülkenberg. “We hebben veel indrukken opgedaan, data verzameld. Dat was het doel. We hebben succesvol ons programma afgewerkt. Er is veel waar we naar moeten kijken, we moeten veel analyseren in de komende dagen en weken. Maar ik ben tevreden met wat we vandaag bereikt hebben.”

De coureur uit Emmerich reed 110 ronden en dat was toch wel een behoorlijke aanslag op het lichaam van Hülkenberg, die in augustus tijdens een Pirelli-testdag voor het laatst in de Aston Martin AMR22 reed. “Geen verrassing, niets dat we niet verwacht hadden”, reageert Hülkenberg op de vraag of hij nog opvallende zaken tegenkwam. Fysiek was het wel een opgave om een volledige dag te rijden: “Niet alleen de nek, het hele lichaam voel je. Je moet hard werken. Het was zwaar, ik voelde aan het eind van de dag wel wat menselijke degradatie”, grapt hij. “Maar dat had ik wel verwacht. Eigenlijk ging het boven verwachting, dat is goed. Maar ik heb nog altijd drie maanden aan hardcore voorbereiding voor me.”

Met de testdag van dinsdag weet Hülkenberg wat hij de komende drie maanden moet doen om er begin volgend jaar te staan als het nieuwe seizoen in Bahrein begint. “Ik weet wat mij te doen staat, de intensiteit van deze wagens en dan komt er nog bij dat je races moet rijden en dat er competitie is. Dat is weer een ander verhaal. Ik heb een plan en ik weet wat ik moet doen.”

Pietro Fittipaldi zat voor Haas in de tweede auto. Hij reed 99 ronden en was ruim anderhalve tiende langzamer dan Hülkenberg.