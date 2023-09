Het Haas F1 Team brengt binnenkort een flink aangepakte versie van de VF-23. Als laatste Formule 1-team stapt de formatie over op het downwash-concept. De Amerikanen hopen op een boost voor de laatste vijf Grands Prix en al een goede start te maken met de 2024-auto. De renstal worstelt het hele jaar al met de vorm, waarbij met name de oververhitting van de banden beide coureurs in de weg zit tijdens de race. Nico Hülkenberg riep onlangs dat Williams al buiten bereik is in het constructeurskampioenschap, al zegt de Duitser nu dat er zich nog kansen gaan voordoen in de aankomende wedstrijden. F1 krijgt nog twee stratencircuits, drie sprintweekenden en wellicht gaat ook regen nog een rol spelen.

"Het is waar dat er nog een hoop punten te verdienen zijn", reageert de 36-jarige coureur op een vraag van Motorsport.com. "Monza was echt niet goed. Het was lastig. Ik denk wel dat dit onze slechtste race van het jaar was, al moeten we de rest van het seizoen nog even afwachten. Suzuka wordt misschien iets lastiger, maar bij de rest verwacht ik dat het redelijk goed zal gaan. In Austin krijgen we hopelijk ons vervroegde kerstcadeau dat ons een stuk meer performance gaat opleveren."

De man uit Emmerich zegt dat Haas alles geprobeerd heeft met het huidige pakket en er nu wel een grote verandering moet komen. "Ik hoop dat het ons een grote stap oplevert", vervolgt hij. "Maar ik kan nu niets anders doen dan speculeren. Ik weet wat er allemaal speelt. Er wordt hard gepusht. Een coureur wil performance, meer downforce, meer grip en meer balans. Al die dingen zijn alleen lastig te vinden. Je kan sleutelen aan de afstelling. Er zijn zaken waar we mee kunnen spelen, maar we hebben inmiddels de hele auto gehad. Er is simpelweg niet meer performance. Dus het is tijd om van concept en filosofie te veranderen. We zijn het laatste team met de huidige filosofie. F1-teams met andere concepten zijn ons voorbij. Dat zegt wel iets."

Dood spoor

Op een vraag over de inbreng van de Haas-coureurs, antwoordt hij: "Er is voortdurend een dialoog, maar het is altijd de aerodynamische afdeling die ons vertelt wat er in de windtunnel staat, wat gevonden is en wat de progressie is", aldus Hülkenberg. "Een aantal maanden geleden belandden we op een dood spoor. Er kwam weinig meer. Dat zette ons aan het denken." Hülkenberg zegt dat de GP in Italië voor een ommekeer zorgde. "Monza was echt slecht qua performance, al zat dit plan al voor die race in de pijplijn. Het zit in je achterhoofd. Ik had Monza zondagavond al verdrongen. Ik wist dat dit een one-off was. Op circuits met weinig downforce is onze efficiëntie niet goed. We glijden veel op banen als Monza en Spa. Daarnaast hebben die circuits ruw asfalt. Nieuw asfalt is gladder. Ruw asfalt heeft twee effecten: het maakt ons aerodynamische leven lastiger en het vergt meer van de banden. Meer performance gaat ons in alle opzichten helpen. Meer performance betekent meer downforce, minder glijden en dus minder problemen op zondag. Dat is een eenvoudige berekening."