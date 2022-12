Nico Hülkenberg keert na een afwezigheid van drie Formule 1-seizoenen in 2023 weer voltijds terug in F1. De Duitser stapte in 2020 en 2022 wel een aantal Grands Prix in bij Racing Point en Aston Martin, maar dit was vanwege ziekte bij Sergio Perez, Lance Stroll en Sebastian Vettel. Kort voorafgaand de laatste F1-race van 2022 werd Hülkenberg bevestigd als Haas-coureur, ten koste van Mick Schumacher. Die werd aan de kant gezet door de Amerikaanse formatie vanwege matige prestaties. In de afgelopen twee jaren wist Schumacher teambaas Guenther Steiner en de zijnen niet te overtuigen van zijn talent. Hülkenberg zegt met voorzichtige woorden dat Schumacher het überhaupt niet had gered bij Haas.

"We spraken elkaar niet vaak. Daardoor wisselden we ook nooit echt ideeën uit", zegt Hülkenberg tegen het Duitse RTL over zijn band met de jonge Duitser. "We maakten wel eens een praatje tijdens de rijdersparade, maar dat kwam meer omdat we dezelfde taal spreken. Mick is ook van een andere generatie. We hebben nooit echt een band gehad zoals hij die heeft met Sebastian Vettel. Het is gewoon wat het is. Als ik het niet was geworden, was het misschien wel iemand anders geweest. In F1 draait het puur en alleen om prestaties. Als je overtuigt en presteert dan blijf je en ben je hot property. Blijven prestaties uit, dan is het heel snel voorbij."

Hülkenberg krijgt opnieuw een kans in de koningsklasse. Iets dat niet vaak gebeurt. De Duitser heeft helaas voor hem wel een negatief record in handen. De nieuwbakken Haas-coureur heeft 181 Grands Prix achter zijn naam staan, maar nog nooit het podium gehaald. In de Duitse Grand Prix van 2019 kwam hij met zijn Renault dichtbij, maar schoof vervolgens de baanafzetting in. Hülkenberg houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met dat record. "Ik denk er niet eens aan. Het zit niet in mijn hoofd."

Inmiddels heeft Hülkenberg de eerste voorbereidingen bij Haas achter de rug. Tijdens de post season test in Abu Dhabi kort na de laatste Grand Prix van 2022 kwam de man uit Emmerich in actie in de VF-22. Ook is er duidelijkheid over de toekomst van Schumacher. Hij vervolgt zijn F1-loopbaan als derde coureur bij het team van Mercedes.