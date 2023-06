De kwalificatie voor de Canadese Grand Prix beloofde een waar spektakel te worden. Het eerste deel verliep nagenoeg droog, al begonnen de heren wel op intermediates. Tegen het einde van Q2 begon de regen echter weer te vallen. Nico Hülkenberg maakte elke keer de juiste keuzes en stootte zo door naar het laatste kwalificatiedeel. Daarin profiteerde hij van de rode vlag voor een crash van McLaren-coureur Oscar Piastri. Net voor de code rood klokte de Duitser namelijk de tweede tijd en tijdens de rode vlag werd de regen steeds heviger. Dit betekende dat het verbeteren van tijden nagenoeg onmogelijk werd. De Haas-coureur bemachtigde dus de tweede startplek voor de race op zondag.

"Het was een wilde en gekke kwalificatie", opent de man uit Emmerik na de kwalificatie. "De veranderlijke omstandigheden maakten het tricky. Met name hier, omdat de muren zo dichtbij staan en de snelheid zo hoog ligt. Het was nat, toen droog en uiteindelijk weer nat. Je moest je constant aanpassen, maar het was leuk. Dit [resultaat] komt wel onverwacht, maar ik ben natuurlijk blij en trots. Het team leverde perfect werk. Het liep allemaal soepel."

Met name in het tweede deel werd er veel gesproken over de banden. Alexander Albon was de eerste die het aandurfde om de intermediates in te ruilen voor softs. Op de vraag wie de call uiteindelijk bij Haas maakte, antwoordt de Duitser: "In dit soort omstandigheden is er veel communicatie. Op de boordradio gebeurt veel. Je kijkt wat anderen doen, maar ook wat je zelf wil. We hebben dat prima gedaan en maakten geen enorme fouten. Dat is een van de redenen dat we hier nu staan."

Zondag start de 35-jarige coureur vanaf de eerste rij. De voorspelling is dat de omstandigheden tijdens de Grand Prix compleet anders zullen zijn. De Duitser durft dan ook niet in te gaan op wat hij qua resultaat verwacht. "Dat moeten we zien. De eerste startrij is leuk. Laten we kijken hoe lang we die positie kunnen behouden en wat de omstandigheden zijn. Het lijkt er nu op dat de race volledig droog gaat verlopen. Dat is wel andere koek. Ik wil ervoor gaan en hopelijk boeken we een mooi resultaat."

Video: De crash van Oscar Piastri die Hülkenberg aan de tweede startplek hielp