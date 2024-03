Nog voordat het Formule 1-seizoen in zicht kwam, was men bij Haas F1 Team ervan overtuigd dat zij in de achterhoede terecht gingen komen. Tijdens de wintertests en de eerste training in Bahrein leken die woorden ook uit te komen, maar in de tweede training toverde het team onverwachts een snelle tijd uit de hoed. Nico Hülkenberg noteerde tegen alle verwachtingen een zevende tijd en hield daarmee onder andere Charles Leclerc en Sergio Pérez achter zich. De ervaren Duitser is zelf ook verrast door zijn snelle rondetijd.

"Ik denk dat het best oké was, maar we moeten nu niet te enthousiast worden", vertelt de realistische Hülkenberg. "Hadden we verwacht dat de pace over een ronde zo goed zou zijn? Waarschijnlijk niet. Maar ja, misschien reden wij wel wat lichter dan de rest. Dat weten we niet. Het effect [op de rondetijd] van de hoeveelheid brandstof is hier natuurlijk enorm. We gaan het wel zien waar we morgen eindigen."

De zevende plaats tijdens de tweede training kwam als een verrassing, maar Hülkenberg verwacht dat een aantal concurrenten vrijdag sneller zijn. "Bijvoorbeeld Lando [Norris], volgens mij heeft hij geen run gedaan met weinig brandstof", verklaart de Duitser. "Ik denk dat een aantal coureurs voor ons staan als ze dan een nettere ronde rijden. De zevende tijd geeft dus een wat vertekend beeld. Als we naar het gat kijken, dan was dit niet helemaal wat we hadden verwacht." Zou Q3 halen een verrassing zijn? "Ja en nee, want vorig jaar lukte dat ook", verklaart Hülkenberg.

Vrijdag staat de kwalificatie op het programma, maar daar is Hülkenberg helemaal niet mee bezig. "We waren vandaag de hele dag gefocust op de runs met veel brandstof aan boord. Ons programma is totaal anders dan de rest, dus het is niet echt representatief", aldus de Haas-coureur. "Waarom zouden wij de auto afstellen op één rondje als je kijkt waar we vorig jaar stonden? Zou jij dan de auto zo afstellen? Nee, hij is volledig afgesteld voor de race en daar is al ons werk ook op gefocust. Ik weet zeker dat we dat de komende races en weken blijven doen."