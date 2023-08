VIDEO: Hülkenberg veroorzaakt rode vlag na schuiver in F1 Zandvoort De eerste rode vlag van het Formule 1-weekend in Zandvoort is een feit: Haas-coureur Nico Hülkenberg verloor de macht over het stuur bij bocht dertien en schoof de muur in. De Haas kon niet meer uit het grind komen en de rode vlag werd kortstondig gezwaaid. Gelukkig voor de Duitser lijkt het erop dat de schade meevalt, maar een prettigere start van het weekend is voor te stellen.