De tweede vrije training op Zandvoort is voor Nico Hülkenberg een om snel te vergeten. De Duitser die voor het Formule 1-team van Haas aan de start staat schoof na een minuut of twintig in de Tarzanbocht de baan af en de muur in. Zijn auto is daarbij beschadigd geraakt en dat betekent einde sessie.

Het ongeluk was wel wat bijzonder, want hij verloor ineens de achterkant van zijn VF-24 bij het insturen van de eerste bocht. Wat het nog vervelender maakt, is dat Haas in de eerste training alleraardigst voor de dag kwam. Er is nog niks verloren voor Hülkenberg en het Amerikaanse team, maar prettig is anders.