Hülkenberg baalt van eigen foutenfestival in F1-race Baku

De Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku verliep niet helemaal zoals Nico Hülkenberg had gehoopt. De Duitser werd in de kwalificatie afgetroefd door eenmalig teamgenoot Oliver Bearman, maar in de race leek Hülkenberg het weekend alsnog te bekronen met punten. Toch ging het tegen het einde alsnog mis.

In ronde 48 tikte Hülkenberg in bocht 15 de muur aan. Dat incident kostte hem niet direct posities, maar daarna ging het wel mis. De ervaren coureur had het idee dat zijn Haas-bolide een lekke band had, maar die was niet zichtbaar op de telemetrie aan de pitmuur. In de verwarring koos de rijder uit Emmerik ook nog een verkeerde motorstand voor het rechte stuk, waardoor Franco Colapinto hem in de derde bocht kon passeren. Twee rondes later ging het op dezelfde plek weer mis. Deze keer lag Hülkenberg te slapen op het moment dat hij voorbij de groene vlag ging na de crash van Sergio Pérez en Carlos Sainz, waardoor Bearman en Lewis Hamilton hun kans zagen om langs hem te snellen.

Hülkenberg gaf toe dat de eerste fout volledig op zijn conto was toe te schrijven, maar het moment met Bearman en Hamilton is volgens teambaas Ayao Komatsu lastiger te verteren voor de 37-jarige rijder. "Hij raakte iets [op de plek van de crash] en zag niet dat de gele vlag bij bocht 3 stopte", vertelt de Japanner. "Hij vond dat direct de safety car ingeroepen moest worden en was in de war. Op dat moment kwamen Ollie en Hamilton er langs."

Verbazing over trage reactie wedstrijdleiding

Uiteindelijk duurde het even voordat de wedstrijdleiding over ging tot actie. De virtual safety car werd laat ingesteld. Komatsu is van mening dat daarmee de stewards de situatie onderschatten. "Ik dacht dat het een rode vlag zou worden, maar dat is eigenlijk dezelfde fout die Hülkenberg maakte", aldus de teambaas. "Maar goed, het maakt niet uit wat ik denk, want we hadden ineens twee fucking auto's voor ons! Nico dacht dat het een safety car zou zijn, maar we hadden beter ons kunnen focussen op wat het echt was."

Hülkenberg laat zijn eigen ervaring ook weten. "Ik ging ervan uit dat er direct een safety car of een rode vlag zou zijn", legt hij uit. "Maar het werd groen. Daardoor verloor ik posities en een goed resultaat. De hele baan lag bezaaid met brokstukken en ik reed over een groot stuk heen. Ik kon die niet eens zien, want er reed een andere auto voor me. De twee laatste rondes waren bizar, maar het pakte voor ons niet goed uit."