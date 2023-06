Hülkenberg verliest tweede startplek voor F1 Grand Prix van Canada

Hülkenberg had tijdens het derde deel van de kwalificatie de tweede tijd achter Max Verstappen gereden, toen er een rode vlag tevoorschijn kwam voor een crash van Oscar Piastri. Doordat het vervolgens harder begon te regenen, wist niemand zich na de code rood nog te verbeteren, met als gevolg dat Hülkenberg tot het uithangen van de vlag tweede bleef in de tijdenlijst.

Na de kwalificatie kwam echter nog naar buiten dat Nico Hülkenberg zich bij de stewards van de FIA moest melden, omdat hij zich na het instellen van de code rood niet aan de deltatijd zou hebben gehouden. Dit hield in dat hij mogelijk te snel zou hebben gereden op de weg terug naar de pits. Op deze overtreding staat normaal gesproken tien startplekken straf, maar vanwege een verzachtende omstandigheid houden de stewards het bij een grid drop van drie plaatsen. Hierdoor staat Hülkenberg zondag niet tweede op de grid Montreal, maar vijfde. Fernando Alonso profiteert en schuift op naar de tweede plek op de startopstelling. Ook Lewis Hamilton en George Russell gaan een positie naar voren; de Mercedes-coureurs staan in Montreal als derde en vierde aan het vertrek.

In de beslissing van de stewards valt te lezen dat Hülkenberg na het afronden van zijn eerste snelle ronde, die hem naar P2 had gebracht, meteen aan een nieuwe push lap was begonnen. Bij de eerste bocht aangekomen kwam de rode vlag voor Piastri tevoorschijn. Hij zat op dat moment echter al anderhalve seconde boven zijn deltatijd. Hülkenberg zou bij de sportcommissarissen hebben betoogd dat het daardoor ‘extreem moeilijk’ voor hem was geworden om in de volgende sector onder de deltatijd te komen. Ook liet hij weten dat hij even in de war was over het piepsignaal dat hij over zijn oortjes hoorde. Hij dacht op een zeker moment dat hij juist te langzaam ging.

De stewards vergeleken de telemetrie van Hülkenberg met die van Esteban Ocon en constateerden dat de Duitser gedurende de rest van de ronde globaal genomen dezelfde snelheid aanhield als de Fransman, die zich na de rode vlag in elke minisector keurig aan de deltatijd had gehouden. “Dat zien wij als een verzachtende omstandigheid”, aldus de stewards. “Maar de regels zijn heel duidelijk en hoewel er geen sprake was van gevaarlijk handelen of onveilig rijgedrag, was er wel sprake van een overtreding, en daarom moet er een straf worden opgelegd.”

“De normale straf voor het niet afremmen voor een rode vlag is tien startplaatsen. Maar gezien de verzachtende omstandigheid is een lagere straf passender”, leest de toelichting verder. “We merken op dat de intentie van de regels is dat coureurs niet hard rijden tijdens een rode vlag, en er is geen bewijs dat de snelheid in dit geval buitensporig was.” Wel vinden de stewards dat Hülkenberg ervoor moet zorgen dat hij meer vertrouwd raakt met de piepsignalen die hij te horen krijgt.

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de GP van Canada