Hülkenberg haalt uit naar oud-teambaas: "Grappig dat hij vijf jaar later weg is"

Eind 2019 moest Nico Hülkenberg na drie seizoenen het veld ruimen bij Renault, waar hij in 2017 binnenkwam als een belangrijke pion binnen het project van de Franse fabrikant. Na twee jaar met een stijgende lijn volgden in het derde jaar meer complicaties. Zo werd Daniel Ricciardo door teambaas Cyril Abiteboul aangetrokken voor het tweede zitje. De komst van de Australiër an sich was volgens Hülkenberg geen echt probleem. Wel geeft hij terugblikkend aan dat hij het gevoel kreeg dat het management hem anders ging behandelen na het aantrekken van Ricciardo.

"Het was niet per se moeilijk om zijn teamgenoot te zijn. Ik denk alleen dat er in die tijd enkele dingen binnen het team gebeurden die niet echt positief waren voor mij, vooral wat betreft het management", vertelt Hülkenberg in een interview met onze zusterpublicatie GP Racing. "Als je een grote coureur aantrekt, overtuig je de directie en leg je veel geld neer. Maar als de auto vervolgens niet presteert zoals het hoort of zoals aan het management is beloofd, dan komt er druk. Daarna volgden wat strategische calls die tegen mij werkten en daardoor ging het voor mij de verkeerde kant op."

Onbegrijpelijke teamorder

Een van deze strategische calls die tegen Hülkenberg werkte, was tijdens de Canadese GP van 2019. Daar had Hülkenberg in de slotfase van de race veel nieuwere banden dan Ricciardo, maar desondanks kreeg hij de opdracht om de coureur uit Perth niet te passeren in de strijd om de zesde positie. "Ik begreep het niet. Dat was een van de keerpunten. We hadden tot dat moment een moeilijk seizoen, maar de call om de posities vast te houden... Ik had hem makkelijk kunnen passeren. Ik had veel versere banden en het was een inhaalactie zonder enig risico geweest. Ik vond het een onzinnige uitleg", stelt Hülkenberg, die zich achteraf gezien liever niet aan de teamorder wilde houden. "Natuurlijk hadden ze dat niet leuk gevonden en had het voor frictie gezorgd, maar wat maakt dat uit? Het gebeurt doorlopend dat er frictie is binnen een team, maar daarna gaat het seizoen verder en bij de volgende race zijn dit soort dingen alweer vergeten."

Enkele races later gooide Hülkenberg in Duitsland een mogelijke podiumplaats weg, een fout die door Abiteboul werd aangehaald als een van de redenen om afscheid te nemen van de coureur uit Emmerik. Tussen 2020 en 2022 had hij vervolgens geen vast zitje, om in 2023 terug te keren bij Haas F1. Voor 2025 volgt de overstap naar Sauber, dat vanaf 2026 door het leven gaat als het fabrieksteam van Audi. Abiteboul heeft sindsdien ook afscheid moeten nemen van de Formule 1. In tegenstelling tot Hülkenberg is de Fransman, die tegenwoordig teambaas is van het rallyproject van Hyundai, niet meer teruggekeerd in de koningsklasse.

"Het is grappig dat hij vijf jaar later weg is. Ik was ook weg, maar ik ben teruggekeerd en ben er nu nog steeds. Dat zegt wel iets", zegt Hülkenberg over Abiteboul, die niets te maken had met de komst van de Duitser naar Renault. "Iets wat misschien niet zo bekend is, is dat Fred [Vasseur, de huidige Ferrari-teambaas] mij heeft aangetrokken. Hij heeft me gehaald, maar hij had vervolgens ook enkele interne problemen en vertrok kort daarna. Dat was ook een verandering."