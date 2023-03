Hülkenberg: “Blij en tevreden, maar verwacht uitdagende race”

Nico Hülkenberg kwalificeerde zich als tiende voor de eerste race van het Formule 1-seizoen 2023 in Bahrein. De Duitser reed slechts één run in Q3, maar wegens het overschrijden van de track limits werd die rondetijd geschrapt. Desondanks kijkt Hülkenberg met een goed gevoel terug op de kwalificatie. “Ik ben blij en tevreden”, reageerde hij in gesprek met onder meer Motorsport.com.

“Het is nog maar zaterdag, maar het is leuk om een goede kwalificatie in de tas te hebben. Het draait echter om zondag. Deze kwalificatie neem ik natuurlijk en daar leer ik van, maar ik verwacht zondag een zware en uitdagende race”, bleef Hülkenberg voorzichtig. “Over één ronde doen we zeker mee aan het gevecht. We zijn competitief, al zijn de verschillen klein. Het komt ook echt aan op hoe de rijder de ronden afwerkt. Ik ben in elk geval benieuwd naar de race, hoe die zal verlopen.”

Hülkenberg deed maar één run in Q3 omdat hij een bandenset tekort kwam. “We hadden maar één set zachte banden, dus dit was mijn enige kans”, legde hij uit. In Q1 had Hülkenberg pech met de timing van de rode vlag. “Dat was niet ideaal, want ik was al bijna bij de laatste bocht. Dus ik had die set zachte banden al nagenoeg verbruikt. Het gaf me de kans om de auto te lezen, maar daarna reed ik op banden van een ronde oud. De rest had daarentegen nieuwe banden, waardoor het na de eerste run slecht leek. Ik had echter duidelijk de snelheid in de auto en ben blij dat ik die ronden eruit heb kunnen halen.”

Video: Nico Hülkenberg na de kwalificatie in Bahrein