Hülkenberg stunt met P4 in VT2 F1 Silverstone: "Positief gevoel"

Een opvallend resultaat voor Nico Hülkenberg tijdens de tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië. De Duitser was in de eerste oefensessie nog in de achterhoede te vinden, maar in de training later op de dag liet hij zich vooraan zien. Sterker nog, de Haas-coureur legde zelfs beslag op een vierde tijd, voor onder andere Max Verstappen. In gesprek met F1TV laat Hülkenberg weten zelf ook verbaasd te zijn.

"Ja, dit was een goede vrijdag", begint de ervaren rijder. "Vanochtend reden we nog met de auto van vorige week. Daarna hebben we de auto aangepast en wat veranderingen doorgevoerd. Het was duidelijk anders en het voelde vanaf het eerste moment goed. Volgens mij is dat erg waardevol en belangrijk. Ik kijk er naar uit om vanavond nog meer nieuwe dingen te leren, maar het gaat een moeilijk weekend worden gezien het uitdagende weer dat deze kant op komt."

Daar stipt Hülkenberg een onderwerp aan dat de paddock enorm bezighoudt. De weersvoorspellingen zien er niet goed uit, want op elke dag worden er buien voorspeld. De kans is dan ook groot dat er tijdens de F1-sessies druppels kunnen vallen. "Het gaat waarschijnlijk een keer gebeuren, of ik het nou leuk vind of niet. Het enige wat ik moet doen is ervoor zorgen dat ik voor alles klaar ben", vertelt de Haas-coureur, die na dit seizoen de overstap maakt naar Sauber. Hij laat wel duidelijk weten welk weer zijn voorkeur heeft: "Ik hou van deze baan in droge omstandigheden, de snelheden die we hier hebben zijn dan fascinerend, maar we nemen het zoals het is."

