De vrijdag was er een om snel te vergeten voor Haas F1. Nico Hülkenberg was met de zeventiende tijd de best geklasseerde coureur van het team; teamgenoot Kevin Magnussen was ruim zeven tienden langzamer en moest genoegen nemen met de achttiende tijd. Door het besluit van Alpine om Esteban Ocon vanuit de pits te laten starten, zou Hülkenberg de zestiende startplek innemen.

Hülkenberg legde na de kwalificatie uit dat het ‘een beetje lastig’ was om in het ritme te komen vanwege de rode vlaggen. “Maar dat is geen excuus”, gaf hij meteen toe. “De ronden waren niet zo goed als ze hadden kunnen zijn. Q2 was absoluut realistisch en mogelijk. Maar kleine dingen zaten dat in de weg.”

Aangezien Hülkenberg toch al ver achteraan zou starten, heeft Haas F1 besloten om de afstelling van de bolide voor de Grand Prix aan te passen. Daarmee verbreekt het Amerikaanse team de parc fermé-regels en moet de 35-jarige coureur vanuit de pitstraat starten op het Baku City Circuit. “Vanwege een noodzakelijke afstellingswijziging start Nico de Grand Prix van Azerbeidzjan vandaag vanuit de pitstraat”, laat het team weten. Hij zal achter Ocon aansluiten in de pitstraat.

In de sprint shootout ging het al wat beter voor Hülkenberg, die tot de twaalfde tijd kwam. In de sprint ging het echter bergafwaarts voor hem: hij kwam niet verder dan de vijftiende plek. Hülkenberg legde uit dat hij geen probleem met de bolide vermoedde. "Er was gewoon enorm veel graining na de safety car. Na drie of vier ronden waren mijn banden er volledig aan. Ik had niet veel om mee te werken en om mee te vechten. Ik viel dus hard terug. Daar moeten we naar kijken, we moeten het analyseren en zien te begrijpen omdat het op dit moment een vraagteken is. We hadden wat graining verwacht, maar zeker niet in deze mate. Het is dus niet dat er geen tractie was, maar gewoon nergens grip. Op dit circuit is dat natuurlijk behoorlijk lastig."