Hülkenberg lag tweede: “Maar wist dat het zwaar ging worden”

Nico Hülkenberg had zich eerder op zaterdag als vierde gekwalificeerd voor de sprintrace op de Red Bull Ring. De Haas-coureur lag gedurende de wedstrijd zelfs lange tijd op P2 achter Max Verstappen, nadat hij Lando Norris en Sergio Perez in de openingsronde voorbij was gegaan. Hülkenberg hield zich aanvankelijk keurig staande op de tweede plek, maar viel in de tweede helft van de race alsnog terug.

Zoals wel vaker dit seizoen ging de Haas VF-23 niet al te zuinig om met de banden, waardoor Hülkenberg in korte tijd Perez en Carlos Sainz voorbij zag komen. Vervolgens werd de Duitser ook ingerekend door Lance Stroll, waarna hij vanaf P5 de pitstraat indook om van intermediates naar slicks te wisselen. Na de bandenwissel kwam Hülkenberg als twaalfde weer de baan op. Een knappe inhaalrace bracht hem uiteindelijk naar de zesde plek, goed voor drie WK-punten.

Hülkenberg eindigde ruim een seconde achter de Aston Martins van Stroll (vierde) en Fernando Alonso (vijfde). Er was misschien meer mogelijk geweest. Op de vraag of hij ook de Aston Martins had kunnen pakken als hij een ronde eerder zijn pitstop had gemaakt, antwoordde Hülkenberg namelijk: “Waarschijnlijk wel”. Desondanks is de 35-jarige coureur uit Emmerik blij met zijn zesde positie. “Het was een drukke race en er gebeurde veel, maar wel in positieve zin. We hadden niet echt verwacht dat we hier punten in de sprintrace zouden pakken. Dus ik ben blij met de behaalde punten. Het was een leuke race met veranderlijke omstandigheden. We hebben het goed gedaan, zowel het team als ikzelf. We hebben het voor elkaar gekregen en onszelf beloond.”

Hoewel het achteraf misschien een ronde eerder had gemoeten, was een pitstop maken wel de enige optie voor Hülkenberg. Dit vanwege de ernstige slijtage van de intermediates op de Haas VF-23. “De inters gingen er zo snel aan bij ons”, vervolgde hij. “Ik moest toezien hoe de anderen me binnenhengelden, want ik had geen grip meer. De beslissing was dus duidelijk. George Russell was een ronde eerder de eerste coureur die overstapte op slicks en het team zei dat het er prima uitzag. En ik vond het ook wel tijd worden om te wisselen.”

Ook toen Hülkenberg nog comfortabel in tweede positie reed, wist hij dat het lastig ging worden naarmate de race vorderde. “Ik wist dat op een gegeven moment de achterbanden nog warmer zouden worden. Het regende niet meer en de baan werd droger. Ik voel waarschijnlijk eerder aan welke kant het opgaat dan jullie op basis van de televisie. Dus ik wist dat het zwaar ging worden om daar te blijven”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. Hülkenberg wacht nog altijd op zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, maar hij maakt zich niet te druk over deze sprintrace. Op de vraag of hij het podium had kunnen halen als het nat was gebleven, reageerde hij gevat: “Vandaag was geen echt podium, dus laten we daar niet naartoe gaan!”

Video: Nico Hülkenberg over zijn sprintrace in Oostenrijk