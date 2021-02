Hülkenberg twijfelde over invalbeurt bij Racing Point

Hülkenberg had eind 2019 zijn Formule 1-carrière afgesloten bij Renault en was zich tijdens de coronapandemie aan het heroriënteren op zijn carrière toen hij in juli ineens werd gebeld door Otmar Szafnauer. De teambaas van Racing Point vroeg de voormalig Force India-coureur of hij bereid was om op Silvestone voor Perez in te vallen. De Mexicaan was getroffen door het coronavirus en kon niet meedoen.

In plaats van direct en volmondig ja te zeggen, nam Hülkenberg even de tijd om over het voorstel na te denken. “In eerste instantie zeiden velen dat ik het absoluut moest doen, maar ik wees er direct op dat het niet zonder risico’s was”, vertelt Hülkenberg aan het Duitse GQ. “Als ik geen goede indruk zou achterlaten dan zou ik mijn kansen op een comeback in 2021 om zeep hebben gebracht. Maar aan de andere kant, wie niet waagt, wie niet wint. Bovendien was er niet al te veel tijd om na te denken dus ik zei tegen mezelf: kom op, doe het, vertrouw op jezelf en je talent.” Het hielp mee dat hij moest instappen bij Racing Point, het team dat hij als voormalig werknemer goed kende en dat met de RP20 een snelle auto had gebouwd. “Als het er op aankomt, ben ik natuurlijk ook gewoon een volbloed racer. Dat is mijn passie en mijn vak.”

En dus zei Hülkenberg ja tegen het aanbod van Szafnauer. Bij zijn eerste optreden op Silverstone kwalificeerde hij zich op de dertiende plaats, maar vanwege een motorisch probleem kwam het voor de invaller niet tot een racestart. Een week later verraste de Duitser vriend en vijand door zich op hetzelfde circuit als derde te kwalificeren voor de 70th Anniversary GP. Hij werd uiteindelijk zevende in die race.



Perez keerde na Groot-Brittannië weer terug bij Racing Point en de rol van Hülkenberg leek uitgespeeld. Maar twee maanden later hing Szafnauer opnieuw aan de lijn. Vlak voor de Eifel Grand Prix op de Nürburgring was Stroll ziek geworden en dus draafde Hülkenberg opnieuw op. Dit keer eindigde hij op de achtste plaats. Al met al pakte Hülkenberg in drie races tien punten, goed voor een vijftiende plaats in het kampioenschap. Of zijn goede optreden heeft geresulteerd in hernieuwde interesse vanuit de Formule 1, moet nog blijken. Hülkenberg zou op de nominatie staan om reservecoureur te worden bij Aston Martin, voorheen Racing Point.