Voor het eerst sinds de invoering van het strafpuntensysteem in de Formule 1 is er een coureur geschorst. Kevin Magnussen liep in Monza tegen zijn twaalfde strafpunt aan en moet de Grand Prix van Azerbeidzjan aan zich voorbij laten gaan. Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg roept de FIA op om het systeem eens goed tegen het licht te houden, want hij vindt de straf te streng.

"Er zit een geschiedenis aan vooraf en dat is een optelsom van al deze strafpunten. Maar als je los naar het Monza-incident kijkt, dan denk ik dat dit gewoon racen was", vertelt de Duitser tegenover onder andere Motorsport.com in Baku. "Ik zie daar geen twee strafpunten in, of zelfs geen tien seconden straf. Dit is heel streng. Ik denk dat veel coureurs hetzelfde denken." Hülkenberg hoopt dat er snel verandering in de manier van straffen komt: "Ik denk dat de coureurs het niet nodig vinden dat voor elk contact een onderzoek moet komen. Dat moet misschien wel bekeken en veranderd worden, want we moeten wel kunnen racen. Anders wordt het heel saai en tam, want dan kunnen we dat niet meer. We krijgen dan de hele tijd straffen."

Het is een duidelijke oproep vanuit de ervaren coureur. De vraag is nu of de FIA luistert. "Ik weet zeker dat dit tijdens coureursbesprekingen besproken gaat worden, en we gaan het hier met de stewards en FIA over hebben", vertelt Hülkenberg, die denkt dat gezond verstand toepassen een eerste stap moet zijn. "Ik weet niet hoe precies de beoordelingen gaan, maar waarom onderzoeken ze het ene wel en het andere niet? Er moet ruimte gelaten worden voor racen. In dit soort situaties moeten ze ons laten gaan en ons iets meer laten racen zonder dat ze zich ermee bemoeien."

Wel is Hülkenberg voorstander van een strafpuntensysteem, maar dan niet op de manier waarop het nu werkt. "Het moet dan om extreme gevallen gaat. Ik denk dat wij als coureurs heus weten of we iets doms of gevaarlijks doen, en het is goed om ons op dat gebied onder controle te houden. Er moet een consequentie zijn als we wat doms of geks doen. Dat moet zo blijven", besluit de routinier.