Officieel: Hülkenberg vaste reservecoureur Aston Martin F1

Hülkenberg vond na het Formule 1-seizoen 2019, zijn laatste jaar in de koningsklasse, geen volwaardig racezitje meer. Toch mocht de goedlachse coureur uit Emmerik vorig jaar driemaal opdraven. In Silverstone verving hij de door corona afwezige Sergio Perez en op de eigen Nürburgring mocht hij in de bolide van Lance Stroll stappen. De Duitser baarde opzien door zonder noemenswaardige voorbereiding zijn mannetje te staan.

Het heeft ertoe geleid dat Hülkenberg dit jaar weer de aangewezen man is bij het team uit Silverstone, inmiddels omgedoopt tot Aston Martin. De Hulk sprak er bij Servus TV al over, maar is op donderdag officieel aangesteld als reservecoureur. "Het is fijn dat ik deze deal nu al heb kunnen tekenen. Vorig jaar had ik niet veel tijd om me voor te bereiden voordat ik in de auto moest stappen. Ik vind het sowieso prachtig om met dit team samen te werken, een team waar ik in mijn carrière veel voor heb gereden. Ik hoop natuurlijk dat Sebastian Vettel en Lance Stroll een probleemloos seizoen doormaken, maar de teamleden weten dat ze op mij kunnen rekenen als dat nodig is. Ik ben in ieder geval goed voorbereid en klaar voor de uitdaging."

Teambaas Otmar Szafnauer is eveneens blij met Hülkenberg en vooral met de duidelijkheid voor alle partijen. Vorig jaar moest hij in allerijl handelen na de coronabesmettingen in het team en dat heeft veel stress met zich meegebracht. "We zijn blij dat we Nico weer in ons team hebben, ditmaal als vaste reserve- en ontwikkelingscoureur. In deze lastige tijden is het van groot belang om een goede en ervaren reservecoureur achter de hand te hebben. Nico heeft vorig jaar al laten zien dat hij in de auto kan springen en meteen geweldig werk kan leveren. Nu hij meer tijd heeft om zich voor te bereiden en om te integreren in het team, weet ik zeker dat we op hem kunnen bouwen. Hij zal het fantastisch doen als dat nodig is."

Voor 'bepaalde races' ook reservecoureur bij Mercedes

Naast zijn taken bij Aston Martin fungeert Hülkenberg dit jaar ook als reservecoureur van Mercedes. Dat gaat echter maar om 'bepaalde races'. In de praktijk draait het waarschijnlijk om clashes tussen de Formule 1 en de Formule E. In die gevallen zijn vaste reservecoureurs Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne afwezig. Het is echter de vraag hoeveel zo'n reserverol bij Mercedes waard is. Toen Lewis Hamilton de Sakhir GP moest missen vanwege corona, passeerde Toto Wolff zijn vaste reserverijder immers ten faveure van George Russelll.