Oliver Bearman kreeg veel lof voor zijn invalbeurt in Saudi-Arabië. De Brit verving Carlos Sainz, die vanwege een blindedarmontsteking in het ziekenhuis geopereerd werd. Bearman had nog geen enkele meter in de SF-24 gereden, maar kwalificeerde zich op de elfde plaats en kwam in de race als zevende over de finish. Vanuit de paddock waren de reacties positief en de eerste verhalen over een F1-zitje voor 2025 kwamen direct los, maar Nico Hülkenberg waarschuwt dat er niet te hard van stapel gelopen moet worden.

"Het is nog erg vroeg, te vroeg om dat te zeggen", antwoordt Hülkenberg, gevraagd door Motorsport.com of Bearman mogelijk in gevecht is met Kevin Magnussen om een Haas-zitje. "Hij heeft in de eerste plaats nog een flinke klus te klaren in de Formule 2. Als hij daar niet goed presteert, dan zal [iedereen] deze race in Jeddah binnen twee dagen vergeten. Je weet hoe dat werkt in deze business. Er staat nu juist behoorlijk wat druk op hem om in de Formule 2 te presteren."

Hülkenberg benadrukt dat het 'natuurlijk' belangrijk is dat een jonge coureur zich in de schijnwerpers rijdt als deze een kans krijgt om in de Formule 1 te rijden. "Als je die kans krijgt, moet je deze aangrijpen en dat deed hij 100 procent in Jeddah. Maar hij is een Ferrari-junior. Als hij sterk blijft presteren, ook in de Formule 2, zal hij absoluut nog wel een kans krijgen."

Toch relativeert Hülkenberg uiteindelijk de prestaties van de 18-jarige Brit bij zijn F1-debuut. "Hij heeft hier vorig jaar in de F2 geracet en de kwalificatie gereden. Hij heeft ook veel werk in de simulator verricht. Hij voelde zich dus al heel snel thuis en het leek alsof hij heel goed voorbereid was. Hij deed het vorig jaar ook goed in Mexico en Abu Dhabi", doelt hij op zijn VT1-uitingen met Haas F1. "Hij deed het toen goed, in Jeddah deed hij het goed. Hij heeft een goede race gereden, zonder fouten. Maar hij zat in de op één na snelste auto en je zult zien hoe waardevol dat is en wat voor verschil dat maakt. Dus het is natuurlijk een beetje moeilijk voor alle anderen in het middenveld en voor ons om dat te zien. Maar zo is het nu eenmaal", aldus de Duitser.

Minder druk

Teamgenoot Kevin Magnussen stelt dat Bearman aan de ene kant te maken had met veel druk omdat hij voor Ferrari reed, maar: "Tegelijkertijd kan het ook de andere kant op werken als je in het diepe wordt gegooid. Dat je niet veel druk voelt omdat de klus zo groot is, dat het een beetje gissen is hoe de optimale prestatie er in dat geval uit zou moeten zien", zegt Magnussen. "Het was een geweldige kans voor hem om op zo'n coole baan te rijden namens Ferrari."

Of hij Bearman mogelijk als toekomstig teamgenoot ziet? "Ik kijk naar hem en zie een jonge coureur racen. Ik kan me wel verplaatsen in waar hij staat in zijn carrière en in zijn leven. Dus ik hoop natuurlijk het allerbeste voor hem. Nico is een zeer, zeer competente teamgenoot. We hebben een heel goede dynamiek binnen het team, we werken heel goed samen. Ik denk dat het helpt om ervaren coureurs te hebben op de reis die we als team maken. We moeten gewoon het maximale halen uit wat we nu hebben met de twee coureurs en de auto die we hebben, wat volgens mij goed gaat."