Schumacher: "Hülkenberg is voorkeurskandidaat bij Red Bull"

Na zijn succesvolle rentree op de Nürburgring voor Racing Point zei Hülkenberg zelf nog dat hij qua tijden in de buurt van Verstappen zou kunnen komen, maar moet afwachten of hij een kans maakt bij Red Bull. Maar in het interview dat Schumacher eerder deze week met Marko had, zei de Oostenrijker voor het eerst dat het team mogelijk “buiten het eigen team moet zoeken”, tenminste “als Albon niet aan de verwachtingen voldoet.”

Het gonst al langer van de geruchten rond de Britse Thai die het dit jaar moeilijk heeft met zijn vorm en de RB16. Hem wordt voorlopig nog de hand boven het hoofd gehouden, maar de steun - ook binnen het team - lijkt af te brokkelen. Zo liet Marko onlangs weten dat er met de huidige vorm van Albon geen titels gewonnen kunnen worden. Red Bull wil volgend jaar in het laatste seizoen met Honda een ultieme gooi doen naar de wereldtitel, zowel die bij de coureurs als die bij de constructeurs, maar daarvoor heeft het team hard een tweede rijder nodig die regelmaat heeft en de concurrentie punten kan afsnoepen.

Mocht Albon niet aan die eis voldoen dan wordt er al gauw gekeken naar Sergio Perez en Nico Hülkenberg. Vooral die laatste zou goed bij het team passen, zegt Schumacher. “Bij Red Bull hebben ze altijd Ricciardo weten te waarderen en ze trekken die vergelijking [met Hülkenberg]. Maar vergeet ook het menselijke aspect niet. Max en Nico mogen elkaar graag. En ik denk dan ook dat hij de nummer één kandidaat is.”

Ook mogen we het commerciële en financiële argument niet uit het oog verliezen, vervolgt Schumacher. “Ten eerste, Red Bull heeft het geld niet echt nodig. Sergio Perez is natuurlijk een geweldige coureur [met veel sponsorgeld], maar Nico is erg sterk teruggekomen. Plus…en ik heb niet alle cijfers voor me, maar ik weet dat Red Bull het altijd moeilijk heeft op de Duitse markt. Dat betekent dat een geliefde en bekende Duitse coureur een logische keuze zou zijn.”

Met medewerking van onze Duitse F1-collega Christian Nimmervoll