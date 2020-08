Racing Point: Het voelt alsof Hülkenberg ‘nooit is vertrokken’

Hülkenberg reed in 2012 en vervolgens van 2014 tot en met 2016 voor Force India, de voorloper van Racing Point. Daarna bivakkeerde de Duitser drie seizoenen bij Renault. Omdat hij bekend was met het team was Hülkenberg dit weekend in staat om snel te wennen aan de systemen van de auto’s en de manier waarop het team werkt. Het lukte echter niet om plaatsing voor Q3 af te dwingen en daarom start hij vanaf P13, zeven plaatsen achter teamgenoot Lance Stroll. Volgens Green paste Hülkenberg zich snel aan, ondanks de beperkte tijd op donderdagavond en vrijdagochtend om over de nieuwste versie van het stuurwiel te leren.

“We weten niet wat de procedures bij Renault zijn, maar hij heeft een goed geheugen”, zei Green, die tevens denkt dat hij geholpen werd doordat de procedures bij Racing Point sinds 2016 in grote lijnen hetzelfde zijn gebleven. “Hij stapte probleemloos in, het was alsof hij nooit is vertrokken. Dat is de reden dat we hem ook in de auto wilden hebben. Op zo’n korte termijn wilden we iemand van wie we wisten dat hij in die korte periode het maximale eruit kon halen. Wat dat betreft was het niet zo zwaar voor hem, ik denk dat de wissel relatief simpel was.”

Een gebrek aan racefitheid hield in dat Hülkenberg, die negen maanden niet in een F1-auto zat, wel wat nekklachten had. “Ik denk dat hij wat roestig is omdat hij zo’n lange periode niet in een F1-auto heeft gezeten. Vanuit het installeren gezien ging het best prima. We kunnen nog wat aanpassingen doen om hem meer op zijn gemak te laten voelen, maar hij heeft niet geklaagd over het comfort in de auto sinds hij is ingestapt”, zei Green. Het enige nadeel voor Racing Point is dat het hele programma voor de vrije trainingen op de schop moest na de ziekmelding van Perez en de komst van Hülkenberg, benadrukt de technisch directeur.

“We hebben er bewust voor gekozen om de werkdruk wat te verlagen”, vertelde Green. “We hebben geen nadruk gelegd op het afwerken van tests en grote veranderingen van de afstelling, vergelijkingen en dergelijke, we hebben ons gefocust op de basis. Onze plannen voor de aanpak van het weekend veranderden compleet na donderdag. Het ging om de simpele dingen en niet om het doen van experimenten, gewoon om te zorgen dat we niet te veel fouten zouden maken. We wilden de basis op orde hebben. De focus lag bewust op de zondag en minder op de zaterdag. Maar ik denk dat vanuit Nico vanuit zijn perspectief goed binnen het team paste.”

Racing Point 'ondermaats' op zaterdag

Green gaf toe dat Racing Point als geheel niet goed genoeg gepresteerd had op zaterdag, nadat Stroll de snelste was in de tweede vrije training op vrijdag. Hij verwacht dat de fors lagere temperaturen op zaterdag daar mogelijk iets mee te maken hebben. “Daar gaan we dus naar kijken”, vervolgt Green. “De omstandigheden [voor zondag] zijn weer anders en dat geldt ook voor volgende week. Dat moeten we het fijne van gaan weten. En ook zijn er vraagtekens over de inzet van de power unit, en dat gaan we zo goed mogelijk gebruiken. Er zijn dus veel vlakken waarop het niet goed ging en we kunnen absoluut zien dat we ondermaats presteerden. Met Nico mag je dat verwachten, het is zijn tweede dag. En hij heeft niet zoveel ronden gereden. Ik denk dus dat hij het goed gedaan heeft door in zo’n korte tijd op het punt te komen waar hij nu staat. Ik denk wel dat we vandaag meer verwachtten met Lance.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper