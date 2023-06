Nico Hülkenberg: Problemen bij Haas los je niet op met afstelling

Nico Hülkenberg verrichte uitstekend werk door een sensationele kwalificatie af te werken voor de Grand Prix van Canada. De Duitser bemachtigde kort voor de rode vlag de tweede startplek. Doordat de regen intensiveerde, was de mogelijkheid voor anderen om sneller te gaan verdwenen. Uiteindelijk verloor de Haas-coureur zijn startpositie. De wedstrijdleiding kwam erachter dat hij te hard had gereden gedurende de rode vlag. Een gridstraf van drie pekken wierp hem terug naar de vijfde startpositie.

In de eerste paar ronden van de race bleef de man uit Emmerich vijfde, maar een bandenwissel in de elfde ronde wierp hem terug. Kort daarna kwam de safety car, wat de mannen voor hem een 'gratis' pitstop gaf. Hülkenberg finishte als vijftiende. "Die kwam zeker niet gelegen, dat staat wel vast", zegt Hülkenberg over de safety car. "Ik verloor daar een hoop plekken. De timing was niet lekker. Het was een andere dag dan zaterdag, ondanks de rode vlag. We hebben moeite met de pace en de bandenslijtage. Er zat misschien niet meer in, maar naar mijn idee kwamen we meer snelheid te kort dan onze directe concurrenten."

Gevraagd naar of hij ervan genoot om een lange tijd voor snellere auto's rijden, zegt hij: "Als je echt op je tandvlees rijdt, dan is het niet leuk, maar het is wat het is", gaat hij verder. "Het is vooral moeilijk op dat moment. Voor de langere termijn moeten we vooruit denken en oplossing bedenken. Het is niet iets dat we met de afstelling kunnen oplossen. Naar mijn idee zijn de problemen groter. We zijn ons daarvan bewust en werken eraan. We hebben een strategie voor de lange termijn nodig die we moeten volgen om beter te worden." De Haas-coureur had overigens geen enkele problemen met zijn straf na de kwalificatie. "Het was natuurlijk jammer, maar ik overtrad de reglementen. Het is gerechtvaardigd. Ik accepteer het volledig. Hoe dan ook, het had denk ik voor de race geen verschil gemaakt. Al blijft het niet goed dat ik die fout maakte."

Video: Een samenvatting van de hectische kwalificatie in Canada