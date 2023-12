Het seizoen begon nog relatief goed voor Haas F1, al was er met elf punten in de eerste seizoenshelft nog altijd geen reden tot juichen. Het team kwam met maar één groot updatepakket in Austin, dat gericht was op de ontwikkeling van de auto voor 2024. Dat bleek niet het gewenste resultaat op te leveren, aangezien de Amerikaanse renstal van Gene Haas na Singapore geen punt meer scoorde. Volgens Nico Hülkenberg heeft Haas die betere seizoensstart vooral te danken aan het feit dat de concurrentie het liet afweten. Naarmate de concurrentie met updates kwam, begon Haas namelijk flink terug te vallen. Met name de banden vormden een groot probleem.

"Het was een proces en we zagen vroeg in het seizoen al tekenen", zegt Hülkenberg, gevraagd door Motorsport.com naar het toch wat frustrerende seizoen voor het team. "Maar we kwamen er aan het begin van het seizoen mee weg omdat andere teams nog meer worstelden. Toen zij eenmaal de problemen hadden opgelost en met echte ontwikkelingen kwamen, begonnen wij er echt de prijs voor te betalen. De tweede seizoenshelft was echt zwaar. Ik had alleen in Singapore nog kans om één of twee punten te scoren, maar die kans liepen we mis door de verkeerde strategie. Afgezien daarvan hadden we gewoon nooit het tempo. Zelfs toen veel auto's uitvielen, stonden we er te ver vandaan. Dat is natuurlijk niet geweldig en dat is waarom het beter moet."

Het team begon, zoals vaker, te experimenteren door Hülkenberg in een ouder exemplaar van de VF-23 te zetten terwijl Kevin Magnussen in Abu Dhabi met de nieuwe onderdelen reed. Dat Magnussen laatste werd terwijl Hülkenberg vijftiende werd op 83 seconden achterstand van Max Verstappen, toont volgens de Duitser aan dat er weinig vooruitgang is geboekt. "Er zit volgens mij niet echt een enorm verschil tussen de twee", stelt Hülkenberg. "Kleine verschillen. Vorig weekend [in Las Vegas] voelde ik dat het nieuwe pakket een klein voordeel had ten opzichte van het oude pakket in een configuratie met weinig downforce. Dit weekend reed ik niet op vrijdag, maar vanaf de zaterdag voelde het best goed terwijl Kevin niet zo blij was. Het was dus vergelijkbaar. Maar dat is natuurlijk niet goed genoeg, want een update hoort iets beter te maken en sommige problemen op te lossen. Helaas is dat niet gebeurd. We moeten dus proberen beter te doen voor volgend jaar. We moeten hard werken omdat we het beter willen doen. Niet alleen ik, maar iedereen binnen het team wil beter. Dus we moeten gewoon proberen met betere oplossingen te komen."