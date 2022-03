Hülkenberg staat voor pittige uitdaging: “Niet volledig racefit”

Aston Martin maakte op donderdagochtend bekend dat Sebastian Vettel de Formule 1-seizoensopener in Bahrein moet laten schieten vanwege een coronabesmetting. Reservecoureur Nico Hülkenberg werd midden in de nacht ingevlogen. De populaire Duitser maakt zo zijn onverwachte rentree na een afwezigheid van meer dan achttien maanden. De ervaren rijder racete in 2019 met Renault voor het laatst full-time in de koningsklasse van de autosport. In 2020 viel hij driemaal in bij Racing Point, de voorganger van Aston Martin, toen Sergio Perez en Lance Stroll besmet waren met Covid-19.

Hülkenberg onthulde uit bed gebeld te zijn door Aston Martin en moest direct zijn spullen pakken en richting vliegveld rijden. “Het is weer een interessante situatie”, erkent hij in Bahrein. “Ik bekijk het gewoon ronde voor ronde, sessie voor sessie. Ik heb tijdens de tests niet gereden, dus ik heb wat tijd nodig om de roest van me af te schudden. We doen het rustig aan en ik neem de tijd om te wennen.”

Het laatste F1-optreden van de coureur uit Emmerik was op de Nürburgring in 2020, als vervanger van Stroll. Sindsdien heeft hij vooral in de simulator gezeten en niet meer op hoog niveau geracet. “Ik ben niet volledig racefit”, erkent Hülkenberg. “Er zijn heel wat uitdagingen. Het wordt een overload aan informatie. Ik moet gewoon instappen, wennen en een goed gevoel opdoen. Ik ben een aardige tijd weggeweest, en deze auto’s zijn compleet nieuw. Het is zeker geen gemakkelijke situatie.”