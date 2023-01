Hülkenberg: Periode zonder vast F1-zitje heeft mij geholpen

Tussen 2010 en 2019 werkte Nico Hülkenberg negen volledige Formule 1-seizoenen af, maar in 2020 viel hij buiten de boot. Na zijn noodgedwongen vertrek bij Renault kon de Duitser nog wel aan de slag als reservecoureur van Racing Point en later Aston Martin, een rol die hij drie jaar heeft vervuld. Met dank aan het coronavirus kreeg Hülkenberg zelfs vijf races de kans om in te vallen, waarbij met name zijn sterke kwalificatie voor de 70th Anniversary GP op Silverstone opviel. Dit jaar keert hij namens Haas F1 Team terug op de grid. Recent gaf Daniel Ricciardo toe dat hij zijn jaar langs de zijlijn ziet als een kans om alles weer helemaal op de rit te krijgen en terugkijkend op zijn eigen ervaringen kan Hülkenberg dat goed begrijpen.

"Het is voor mij heel positief geweest. Natuurlijk kan ik alleen voor mezelf spreken, maar 2019 was niet altijd even geweldig", zegt Hülkenberg in een interview met Motorsport.com over zijn situatie toen hij Renault verliet. "Ik had het idee dat ik op dat moment wat tijd buiten de sport wilde doorbrengen. Als je eenmaal die stap hebt gezet, ga je er op een andere manier naar kijken en doe je nieuwe perspectieven op wat betreft hoe het is gegaan en wat je hebt gedaan. Je reflecteert op veel dingen en verwerkt alles. Je denkt bijvoorbeeld dat een winterstop van drie maanden lang is, maar dat is niet zo. Je bent nog steeds bezig, je doet nog steeds werkzaamheden. Ik denk dat het mij echt heeft geholpen om een tijdje weg te zijn."

Ontspanning prettig, maar spanning en sensatie werden gemist

Als reserve van Racing Point en Aston Martin bleef Hülkenberg wel betrokken bij de Formule 1, maar toch kon hij zonder druk genieten van relatieve rust. Tegelijkertijd merkte hij ook dat hij de spanning en sensatie van het racen miste. "Het was een heel andere rol dan ik gewend was. Het geeft een heel ander gevoel als je niet in de auto zit en niet iedere dag moet presteren. Je bent veel meer ontspannen, want wat er ontbreekt zijn de slechte dagen die je soms hebt in de auto", legt hij uit. "Vanuit dat oogpunt was het relaxed, maar tegelijkertijd mis je ook de dingen die je van het racen krijgt: de spanning, de adrenaline. Dat was ook het gevoel dat overheerste, namelijk dat ik terug wilde komen en dat ik dit nog enige tijd wil doen."

Wel heeft de tijd langs zijlijn Hülkenberg de kans te geven om te reflecteren op zijn carrière tot dusver en de keuzes die hij in de loop der tijd heeft gemaakt. "Ik heb het denk ik eerder gezegd, maar het is mooi om dingen achteraf te kunnen bekijken. Natuurlijk had ik sommige dingen anders gedaan. Maar het heeft geen zin om in het verleden te blijven hangen. Je moet ervan leren, proberen om het in de toekomst te herstellen en het juiste te doen", aldus de coureur uit Emmerik. "Als je over dingen nadenkt en ze vanuit een ander perspectief ziet, dan zijn er zeker dingen die ik ga veranderen met het oog op de toekomst. Dat zijn echter heel persoonlijke dingen waar ik niet in detail op in ga. Er waren enkele gemiste kansen voor de hoogtepunten die nodig zijn voor de laatste stap naar een topteam, dat is een feit. Maar ik denk dat Haas mij met een reden wil hebben - zij vinden dat ik het nog steeds heb en kwaliteitsmateriaal ben."