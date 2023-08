Hülkenberg: Oplossen bandenprobleem Haas F1 gaat lang duren

Nico Hülkenberg keerde dit seizoen terug in de Formule 1, hij kreeg bij team van Haas de kans om zich te bewijzen. De Duitser rijdt geen onverdienstelijk seizoen bij de Amerikaanse renstal en laat met name in de kwalificatie goede prestaties zien. Tijdens de Grand Prix van Canada lukte het de Duitser zelfs om op de voorste startrij te komen met een tweede plek in de kwalificatie. De race pace van de Haas-bolide is echter teleurstellend te noemen. Het team heeft moeite met het managen van de banden, waardoor de coureurs geen goede pace kunnen laten zien. Zo heeft Hülkenberg alleen in Australië en Oostenrijk punten gescoord, in totaal staan er slechts negen stuks achter zijn naam. Volgens de Duitser weet zijn werkgever wat er moet gebeuren om de problemen te verhelpen, maar moet men niet verwachten dat het op korte termijn opgelost is.

"We weten wat de oorzaak is en waarom het gebeurt", vertelde de Duitse coureur nadat hij als laatste over de streep kwam tijdens de GP van België. "Maar het kost tijd om de oplossing te vinden. Het is niet iets voor de hand liggend, het is complexer dan dat. Ik geloof wel dat we dit jaar op dit vlak verbeteringen kunnen laten zien. In hoeverre dat lukt, dat ligt aan ons. Wij moeten het laten zien, maar het is wel iets wat op langere termijn gaat gebeuren."

Volgens Hülkenberg komt de zomerstop voor Haas als geroepen: "Dat hebben we inderdaad nodig, maar we hebben ook upgrades nodig. We moeten meer performance zien te vinden en zo onszelf helpen. Het is duidelijk dat de problemen hier [op Spa] extra zichtbaar zijn. Daarom waren we elke sessie en elke ronde niet competitief."

Moeilijk weekend

Het was sowieso op het circuit van Spa geen goed weekend voor de Duitse coureur. In de sprintrace kampte zijn auto met een hydraulisch probleem en tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix werd hij te laat de baan op gestuurd, waardoor er geen tijd neergezet kon worden. Haas koos daarna ervoor om een nieuw motorblok in de wagen te zetten, waardoor the Hulk vanuit de pits de race moest starten. "Het was een verschrikkelijk weekend", vertelde de Haas-rijder. "We moeten dit achter ons laten, resetten, hergroeperen en hopelijk komen we sterker uit de zomerstop. Ik heb nu een nieuwe motor, we gaan zien hoe ver we daarmee komen."

Op de vraag of er nog wat positiefs uit het weekend gehaald kon worden, noemde Hülkenberg de eerste ronde: "Ik kon direct Daniel [Ricciardo] boven op Eau Rouge inhalen. Het veld moest daar liften want anders crashten ze. Ik kwam vol gas aanrijden, dat was wel grappig."