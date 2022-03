Hülkenberg niet wanhopig op zoek naar F1-zitje na invalbeurten

Eind 2019 reed Nico Hülkenberg zijn laatste Formule 1-race als fulltime Formule 1-coureur. Hij zwaaide af met een crash in Abu Dhabi, waar hij ondersteboven tegen de bandenstapels tot stilstand kwam en stelde dat hij ‘als een koe’ in zijn gordels hing. Een vast plekje in F1 wist de Duitser sindsdien niet meer te veroveren, maar lang hoefde hij niet te wachten op zijn rentree. Tijdens de Britse Grand Prix en 70th Anniversary GP op Silverstone in 2020 mocht hij bij Racing Point invallen voor de met corona besmette Sergio Perez. Later in het seizoen kwam Hülkenberg op de Nürburgring opnieuw in actie voor het team, ditmaal doordat Lance Stroll positief had getest op COVID-19.

In 2021 vulde Hülkenberg zijn tijd grotendeels met zijn taken als F1-analist bij het Duitse Sky Sports, maar na de coronabesmetting van Sebastian Vettel mocht hij de eerste twee races van 2022 opnieuw zijn opwachting maken, ditmaal bij Racing Point-opvolger Aston Martin. Zowel in Bahrein als Saudi-Arabië maakte de Duitser een solide indruk. Hoewel de Aston Martin AMR22 geen wonderbolide is gebleken, wist Hülkenberg teamgenoot Stroll op het Bahrain International Circuit te verslaan in de kwalificatie. Bovendien reed hij beide races uit, waarmee hij waardevolle data heeft verzameld voor de renstal in de poging om de prestaties te verbeteren.

De verwachting is dat Vettel op tijd hersteld is van zijn coronabesmetting om aan de start te verschijnen van de Australische Grand Prix, die op 10 april wordt verreden. De invalbeurt van Hülkenberg lijkt daarmee ten einde te komen en de kans dat hij volgend jaar terugkeert op de grid, acht hij zelf niet bijzonder groot. “Natuurlijk mis ik het racen, de ene dag meer dan de andere. Dat is denk ik heel natuurlijk. Ik wil graag racen, maar ik ben niet wanhopig op zoek naar een zitje”, vertelde hij na de race in Jeddah aan onder meer Motorsport.com. “Mentaal gezien was ik er min of meer klaar mee en deze invalbeurten vanwege corona in 2020 en nu kwamen op mijn pad – en wie weet wat er dit jaar nog meer gebeurt. Ik denk echter dat het lastig wordt om een zitje te vinden voor de toekomst, maar als er een kans is: bel me maar.”