Voorafgaand aan de Japanse Grand Prix deelt Nico Hülkenberg zijn mening over het vermeende incident tussen George Russell en Fernando Alonso, waar laatstgenoemde een tijdstraf van twintig seconden voor ontving. "In mijn optiek, toen ik alles zag, was ik eerlijk gezegd niet heel erg onder de indruk van Fernando’s tactiek. Melbourne is tenslotte een semi-stratencircuit. Het is daar vrij smal, we benaderen de bocht met 260 tot 270 kilometer per uur en het is een blinde exit. Als het vlaggensysteem of iemand om wat voor reden dan ook laat reageert, en een van ons was op George’s zijkant geknald, dan was de uitkomst en zijn gevoel heel anders geweest", concludeert de Duitser over het rijgedrag van Alonso.

Alonso vertraagde tijdens de laatste ronde van de race in bocht 6 honderd meter eerder dan normaal. Hiermee kon de Spanjaard enerzijds een goede exit hebben voor het lange rechte stuk dat volgde, maar anderzijds kon dit Russell forceren tot het maken van een remfout. Dat laatste overkwam de 26-jarige Brit, waardoor hij hard in de bandenstapels terechtkwam. In eerste instantie leek het een fout van Russell zelf, maar later oordeelden de stewards dat Alonso schuldig was. Dit leidde tot vele verbaasde gezichten in de paddock, met name bij het team van Aston Martin.

Geen goede bocht voor deze tactiek

Hülkenberg is zich ervan bewust dat de tactiek vaker door coureurs wordt gebruikt, maar meent dat dit in combinatie met de karakteristieken van deze specifieke bocht geen slim idee was van de tweevoudig wereldkampioen. "Het heeft tot een gevaarlijke situatie geleid", vervolgt de 36-jarige coureur. "Het is de verkeerde bocht met de verkeerde snelheid. Ik denk ook dat het snelheidsverschil [ten opzichte van voorgaande ronden] en de deacceleratie vrij groot was. Dan is het als coureur makkelijk om daar te heftig op te reageren en de achterkant van de auto te verliezen, zoals dat bij George gebeurde."

Hülkenberg verwacht dat het incident tijdens de rijdersbriefing op vrijdagnacht wordt besproken, aangezien hij zijn vraagtekens zet bij de consistentie van de verklaringen vanuit kamp Alonso. "Wat ik ook niet begrijp, is dat hij vlak na het incident heeft over problemen met het gaspedaal, of deze wel of niet vast zat", vervolgt de Duitser. "En later heeft hij het daar niet meer over. Dan zegt hij dat het simpelweg standaard procedure en tactiek is. Dat staat niet in lijn met elkaar, en het lijkt alsof zijn mening is veranderd. Ik ben hier persoonlijk niet heel erg over te spreken", verklaart Hulkenberg.

Lees hier de reactie van Alonso over het incident: Formule 1 Alonso zal niet anders rijden na 'verrassende' straf in GP Australië

Aanpassing aan het circuit

Er hebben de afgelopen jaren – niet alleen in de Formule 1 – meerdere incidenten plaatsgevonden in bocht zes van het Albert Park Circuit. Bij de crash van Russell werd hij door de bandenstapels terug de baan op geketst. Doordat het een snelle, blinde bocht is, kan dit tot hele gevaarlijke situaties leiden. Hülkenberg en zijn collega’s zijn het er over eens dat er aanpassingen gedaan moeten worden. "Vorig jaar – met de crash van Alex [Albon] - hebben we gezien dat de barrière de auto terug het circuit op duwt. Ik vind dat we daar naar moeten kijken en iets voor de toekomst moeten aanpassen. Het is namelijk echt niet goed als je door die bocht komt, en er staat een auto midden op de baan."