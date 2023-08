Nico Hülkenberg heeft officieel 196 Grands Prix achter zijn naam staan, maar slaagde er in 2013 in Melbourne, in 2015 in België en in 2020 in Groot-Brittannië niet in om aan de start te verschijnen. De Haas F1-coureur heeft in zijn carrière voor teams als Williams, Force India, Sauber en Renault gereden en mocht in 2020 en 2021 in totaal vijf keer invallen voor Racing Point/Aston Martin. Zijn beste resultaat was de vierde plaats, waar hij er drie van behaalde. Negen keer kwam de coureur uit Emmerik als vijfde over de finish in de Formule 1.

Hülkenberg kwam meerdere keren in de buurt van het podium, zoals in de Grand Prix van Brazilië van 2012 en de Grand Prix van Monaco van 2016. Landgenoot Adrian Sutil is de nummer twee in de lijst van F1-coureurs met de meeste races zonder podiumplaatsen: hij verscheen 128 keer aan de start om niet op het ereschavot te eindigen. Gevraagd of hij ergens wat frustratie voelt vanwege het gebrek aan zilverwerk in de Formule 1, ook al heeft hij nog nooit voor een topteam gereden, antwoordt Hülkenberg: "Dat is een feit. Natuurlijk is het een klein beetje frustrerend als je eraan denkt, omdat iedere coureur idealiter wil winnen. Maar tegelijkertijd had ik er nooit de auto voor", berust de 36-jarige coureur zich in dat feit.

"Ik heb goede auto's gehad en ook mogelijkheden gehad om op het podium te eindigen, maar om verschillende redenen is het er nooit echt van gekomen", vervolgt Hülkenberg. "Het klikte en gebeurde nooit. Maar eerlijk gezegd geniet ik nog steeds. Als ik erop terugkijk, zijn er natuurlijk dingen geweest die ik beter had kunnen doen. Maar ik ben er niet verbitterd of gefrustreerd over. Ik zit op een goede plek en ik zal later dit jaar de 200 Grands Prix aantikken, ergens rond Mexico. Hoewel ik nog geen podium heb gehad... Als ik zo slecht was geweest, zou ik het niet 200 races hebben volgehouden. Er moet dus ergens ook wel wat goeds in zitten."

Lengte beperkende factor

Bovendien benadrukt Hülkenberg dat hij in zijn F1-carrière 'minder dan een handvol' kansen heeft gekregen om voor het podium te gaan. "Ik zit hier nu in het huidige Formule 1-seizoen, werk dag in dag uit om het seizoen te maximaliseren. Ik moet maximaliseren wat ik heb. De kansen in het verleden pakten helaas niet goed uit. Natuurlijk was dat op dat moment zelf frustrerend, maar het is wat het is."

Hülkenberg is op de hoogte van zijn negatieve record, maar kijkt zelf liever naar een andere statistiek. Hij heeft namelijk in al zijn races 530 punten gescoord. Daarmee is de Duitser in die zin juist de recordhouder van meeste punten zonder podiums en zeges in de Formule 1. "Mijn punt is dat deze statistiek in feite in mijn voordeel spreekt", zegt de Haas-coureur.

Hülkenberg kwam uiteindelijk nooit bij een topteam terecht, al leek hij daar wel naar op weg na zijn indrukwekkende carrière in de juniorklassen. Hij werd zelfs regelmatig gelinkt aan het Ferrari-zitje, maar die kans zou hij nooit krijgen. Hülkenberg is met zijn 1.84 meter een van de langste coureurs van het veld, wat in de Formule 1 niet in zijn voordeel werkt - iets wat hij zelf ook erkent. Hij gelooft dat hij kansen op een zitje bij een topteam is misgelopen door de voorkeur voor kleinere coureurs vanwege de cockpitvereisten.

Naar verluidt liep Hülkenberg in 2013 een zitje bij Ferrari mis vanwege zijn lengte. "Ik heb nooit van een team te horen gekregen: 'Sorry, we hebben je afgewezen omdat je te lang bent'", geeft hij toe. "Dat zouden ze waarschijnlijk niet recht in mijn gezicht zeggen. Maar ik ben er vrij zeker van dat dit de enkele kans en gelegenheid om naar een topauto te gaan heeft verhinderd. Minder ruimte, meer gewicht: dat is niet de juiste aanpak in deze branche."