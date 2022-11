Op de donderdag voor de Grand Prix van Abu Dhabi maakte Haas bekend dat Nico Hülkenberg volgend jaar het stoeltje van Mick Schumacher overneemt bij het Amerikaanse team. Daarmee komt Hülkenberg voor het eerst sinds 2019 weer uit als fulltime-rijder in de Formule 1. Nadat hij drie jaar geleden het team van Renault moest verlaten, kwam hij nog vijf keer in actie als invalcoureur. Dit jaar verving hij bij de eerste twee races Sebastian Vettel bij Aston Martin.

Hülkenberg was zelf degene die contact opnam met Haas-teambaas Guenther Steiner. Afgelopen zomer liet de man uit Emmerich hem weten geïnteresseerd in een zitje, omdat zijn interesse om terug te keren in de F1 weer groeide. “Natuurlijk was ik er na 2019 uit en ik was blij. Ik creëerde wat afstand en kon op adem komen. In 2021 gebeurde er niet veel, en zelfs aan het begin van dit jaar dacht ik er niet al te veel aan. Maar richting de zomer borrelde het weer op. Toen ik weer kwam kijken bij races en de actie en spanning zag, had ik de wens om terug te keren. Toen begonnen de gesprekken.”

Rustige tijd buiten auto

Volgens Hülkenberg werden de gesprekken concreter en serieuzer toen Haas in de afgelopen maand zijn opties overwoog. Ook Antonio Giovinazzi was een van de mogelijkheden voor het team. Afgelopen woensdag tekende Hülkenberg zijn contract. Voordat de interesse in een terugkeer groeide, was de Duitser helemaal niet zo bezig met de F1. Hij genoot van zijn tijd buiten de auto. “Het was rustiger en er waren andere voordelen, maar daarna keerde de wil om terug te keren op de grid, te racen en weer in het stoeltje te zitten weer terug. Er was dus geen angst.”

Op dinsdag zal Hülkenberg voor het eerst met een wagen van Haas rijden, in de post-season test in Abu Dhabi. Ondanks dat hij dus al twee races aan ervaring heeft met de nieuwe generatie F1-wagens, denkt hij dat hij wel ‘een aantal runs nodig heeft om op tempo te komen en zich thuis te voelen in de wagen’. “Het belangrijkste voor morgen is om weer te wennen aan de F1 en de auto van Haas te begrijpen, omdat dat een voorsprong geeft voor volgend jaar. Drie dagen aan wintertesten is niet veel voor het eerste evenement [in 2023]. Voor mij is dit een kans om de auto te voelen en te leren hoe de systemen werken. Een hoop basisdingen die je dan al gedaan hebt.”