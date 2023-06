Nico Hülkenberg naar stewards geroepen na sensationele F1-kwalificatie Canada

Nico Hülkenberg is met recht en reden dé positieve verrassing van de zaterdagse Formule 1-actie in Montreal. Haas maakte de hele dag al een goede indruk in listige omstandigheden en bleek de zaakjes in Q3 ook optimaal voor elkaar te hebben. Hülkenberg wist nog net een snelle ronde op de klok te zetten voordat de rode vlag werd gezwaaid, als gevolg van de crash van Oscar Piastri.

De Duitser sprong daarmee pardoes naar P2 op de tijdenlijst en zag het beduidend harder regenen toen de McLaren eenmaal was geborgen en het licht aan het einde van de pitstraat weer op groen ging. Tijdsverbeteringen waren zodoende uitgesloten en Hülkenberg leek zeker van de beste starplek sinds zijn pole-position in de Braziliaanse Grand Prix van 2010. Helemaal zeker is zijn tweede plek op de zondagse grid, aan de zijde van Max Verstappen, echter nog niet. Zo hebben de FIA-stewards hem na afloop van de enerverende kwalificatie op het matje geroepen.

Hülkenberg wordt onderzocht voor wat de FIA een 'vermeende overtreding van de rode vlag-regels' noemt. In het document van de federatie valt te lezen dat Hülkenberg zich om 16.59 uur lokale tijd, dus na de crash van Piastri, mogelijk niet aan de verplichte deltatijd heeft gehouden. Om 18.40 uur lokale tijd, oftewel om 00.40 uur Nederlandse tijd, moet de stuntende Haas-coureur zijn kant van het verhaal doen bij de stewards van dienst. Bij nadere inspectie blijkt dat de Hulk zijn vliegende ronde neerzette om 16.59.48 uur lokale tijd. Het FIA-document spreekt van een eventuele overtreding om 16.59 uur, waardoor het mogelijk is - en voor Hülkenberg te hopen - dat het ging om de seconden meteen na het voltooien van zijn vliegende ronde. Het zou ook logisch zijn als hij richting de bochten 1 en 2 boven de deltatijd uitkwam, aangezien hij nog snelheid meenam uit de snelle ronde.

Toen de rode vlag gezwaaid werd en Hülkenberg zich in bocht 2 bevond, sprak de coureur ook met zijn race-engineer over de deltatijd. "Moet ik negatief of positief zijn ten opzichte van deze tijd? Dus moet ik langzamer of sneller", vroeg de man met startnummer 27 wat verbaasd. Race-engineer Gary Gannon vertelde hem daarop langzamer te gaan.

Die stewards hebben het overigens bijzonder druk op zaterdagavond. Zo heeft Williams in totaal al 10.000 euro boete gekregen voor het niet op tijd inleveren van de banden na afloop van de derde vrije training en moesten verschillende coureurs - waaronder Carlos Sainz - zich melden voor het hinderen van collega's. Voor Sainz ging dat logischerwijs om het moment waarop hij Pierre Gasly en eigenlijk ook Yuki Tsunoda in de weg reed. Tsunoda is zelf overigens ook op het matje geroepen voor impeding, net als Lance Stroll. Voor het incident met Gasly heeft Sainz inmiddels een gridstraf van drie plaatsen ontvangen, waardoor hij de race als elfde moet aanvangen.