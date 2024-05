Hülkenberg liep op een haar na een derde puntenfinish op rij mis. De Duitser mocht de race aanvangen vanaf P10, maar de gekozen strategie van zijn team pakte niet goed uit. “Daar moeten we later nog eens naar kijken”, zei de Haas-coureur na de race. Hülkenberg lag voor Yuki Tsunoda, die in ronde dertien naar binnen werd gehaald. Het Amerikaanse team reageerde hierop door de Duitser de volgende ronde ook naar binnen te roepen, maar de snelle out-lap van Tsunoda zorgde ervoor dat hij een positie verloor. Toch denkt de 36-jarige coureur niet dat een andere strategie hem P10 had opgeleverd. “Het voelde eerst vreemd dat we zo vroeg naar binnen kwamen. Ik had ook geen banden meer aan het einde, dus waarschijnlijk had het niet veel uitgemaakt.”

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Een goede racestart leverde de Duitser twee posities winst op, uitgerekend die van de directe concurrenten van RB. Hierdoor leek een puntenfinish realistisch, maar uiteindelijk was de VF24 niet opgewassen tegen de pace van Tsunoda. “Ik had een goede eerste ronde”, vertelt de Duitser. “Maar daarna had ik gewoon niet genoeg snelheid. Ik worstelde met de balans van de auto en vond niet echt mijn ritme. Daar maakte ik me een beetje zorgen over. We waren snel over één ronde, maar niet in de langere stints. Yuki plaatste een undercut. Dat moeten we misschien nog eens analyseren, maar uiteindelijk was er weinig snelheid over.”

Werken de nieuwe updates?

Haas nam in Imola een gereviseerde voorvleugel en achterwielophanging mee. Hoewel het Amerikaanse team daarmee een stap in de goede richting heeft gezet, heeft RB nog steeds duidelijk de overhand in het middenveld. Op de vraag of de nieuwe onderdelen werken, antwoordt Hülkenberg: “Het is lastig te zeggen. We zijn niet ver verwijderd van RB, maar we zitten er nog steeds achter. We moeten het laten bezinken, en beter analyseren met alle data. Dan weten we hoe de updates hebben uitgepakt”, aldus de coureur uit Emmerik. Komend weekend staat Monaco op het programma, waar doorgaans het kwalificatieresultaat de doorslaggevende factor is. Op de zaterdag blinkt Hülkenberg het hele jaar al uit, dus zijn team en hij zullen met een goed gevoel richting het prinsdom afreizen.