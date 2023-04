De Grand Prix van Australië kende een rommelig verloop met een vroege safety car, gevolgd door de eerste code rood na een crash van Alexander Albon. Na de hervatting ging het lang goed, totdat Kevin Magnussen vier ronden voor het einde de muur raakte en met zijn brokstukken voor de tweede onderbreking zorgde. Na een formatieronde werd het veld met een staande herstart op pad gestuurd voor een sprintrace van twee ronden, maar na nog geen sector racen hing de rode vlag alweer uit na diverse incidenten.

Nico Hülkenberg profiteerde van de chaos bij de tweede herstart door van P8 naar de vierde stek te klimmen. Tijdens de lange onderbreking werd echter besloten om de startvolgorde van de vorige herstart als leidraad te gebruiken, waardoor de coureur van Haas F1 Team uiteindelijk genoegen moest nemen met de zevende plaats. Na afloop van de race toonde Hülkenberg zich kritisch over de laatste staande herstart. Die zorgde namelijk voor kunstmatige spanning en bracht tegelijkertijd te veel risico met zich mee. "Het is altijd spannend en een element van vermaak, maar als coureurs en voor de teams is het een vreemd gevoel", liet de 35-jarige Duitser optekenen.

"Je hebt de hele race gewerkt en nog maar een paar ronden te gaan, en dan wordt verwacht dat je opnieuw een racestart doet. Het verhaal heeft denk ik twee kanten", vervolgde Hülkenberg. "Er zullen denk ik veel discussies zijn die je moet analyseren. Volgens mij was er een Aston die in een spin werd getikt, maar hij had geluk dat hij kon terugkeren in de race. Maar dat is natuurlijk de nachtmerrie voor iedere coureur: je rijdt goed en ligt op een mooie positie, om bij de herstart na een rode vlag aangetikt te worden. Het is niet jouw fout, maar je hele weekend wordt verpest. Ik vind dus dat dit een soort van kunstmatig element is. En ik weet niet of dit in het DNA zit van de Formule 1 die ik ken. Er gaat ongetwijfeld wat discussie over komen."

Haas F1 zette na afloop vraagtekens bij het besluit van de FIA om tijdens de derde rode vlag terug te grijpen op de volgorde waarin de coureurs aan de vorige herstart vonden. Om die reden werd zelfs een protest ingediend tegen de voorlopige uitslag, al werd dat door de stewards verworpen. Hülkenberg had echter dezelfde vragen als zijn werkgever. "Dat gaat natuurlijk een grote discussie opleveren, al laat ik dat liever aan de teammanagers en mogelijk zelfs teambazen. Dat is hoe de regels zijn. Er was op zijn zachtst gezegd wat verwarring en daarom duurde het zo lang voordat de laatste herstart plaatsvond. Dat was verre van ideaal."

Code bruin na crash Albon

Met de zevende plek in Melbourne scoorde Hülkenberg zijn eerste punten sinds zijn fulltime rentree. Het scheelde echter weinig, of hij was na de crash van Alexander Albon zelf ook ridder te voet geweest. De Haas-coureur was een van de eerste rijders die op de plek van het ongeluk aankwam, waar hij de Williams maar net kon ontwijken. "Holy moly, op dat moment was het echt even code bruin. Dat was serieus eng", blikte Hülkenberg terug op dat voorval vroeg in de race. "Godzijdank is daar niks gebeurd, maar dit is wel het scenario van een nachtmerrie. Je komt namelijk door een blinde bocht op een stratencircuit."

"Dat was serieus eng en gevaarlijk. Het is een slecht voorbeeld van een coureur die de auto verliest, crasht en daarna terugkomt op het circuit. Omdat er een grindbak was, waaide er stof op en kon je niet echt iets zien", vervolgde hij. "Pierre reed volgens mij voor me. Hij kwam daar als eerste aan en ik als tweede, maar een marshal kan nooit zo snel reageren. We hadden geen gele vlaggen, ik zag alleen een stofwolk en rondvliegend grind. Daarom nam ik niet de ideale lijn of de normale racelijn, maar ging ik wat wijder. Desondanks ging ik er maar rakelings langs. Via de radio riep ik meteen dat er een safety car nodig was, want het was een gevaarlijke situatie."

Video: Albon crash, Hülkenberg ontwijkt hem maar net