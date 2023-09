Haas F1 worstelt dit seizoen met name met bandenmanagement. De snelheid over één ronde is op sommige circuits zeer goed geweest, maar zoals Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hebben aangetoond is de VF-23 op de zondag een van de slechtere bolides. In de beginfase krijgen ze de banden snel op temperatuur, maar vervolgens zakt het tempo snel in door die hoge bandentemperaturen. Het leidt tot flinke slijtage, waardoor ze in de races hard terugvallen. Ook op Monza kregen Hülkenberg en Magnussen met die problemen te maken, al zat het met de snelheid ook niet goed. Hülkenberg moest vanaf P13 komen, Magnussen vanaf de negentiende startplek op de grid.

In de race speelden de Haas-coureurs geen rol van betekenis en tot overmaat van ramp waren zij - na een tweestopper - het enige team dat op een ronde achterstand eindigde in de 51 ronden op Monza. Waar veel teams speciale vleugels hadden meegenomen voor de race op de hogesnelheidstempel, bleef Haas achter. Dat is Hülkenberg niet onopgemerkt gebleven. In gesprek met Sky Sports uitte hij zijn kritiek over het gebrek aan updates aan de VF-23. "We zijn ondermaats in vergelijking met de concurrentie", stelt de 36-jarige Duitser vast. "Wij hebben als enige team niks meegenomen naar Monza. Als je zo weinig doet, dan kun je ook niet veel verwachten. We waren hier geen punten waard, verre van dat zelfs. Het is frustrerend, bitter en triest, maar we moeten het accepteren."

Hülkenberg hoopt dat het in Singapore een stuk beter gaat. "Misschien ligt deze baan ons beter", blikt hij nog hoopvol vooruit naar de vijftiende race van het seizoen. Voor de rest van het seizoen verwacht de coureur uit Emmerich echter niet veel. "Ik verwacht geen grote lichtpunten. Maar ik zal de nieuwe voorvleugel weer hebben, dus voorzichtig optimisme." Hij tempert de verwachtingen voor Singapore en stelt dat ze daar ook geen wonderen zullen verrichten, maar: "Ik hoop dat we weer wat beter zullen zijn." Met nog zeven races te gaan staat Haas op de achtste plaats bij de constructeurs. Het team scoorde in de afgelopen vijftien races slechts elf punten en houdt daarmee enkel Alfa Romeo en AlphaTauri achter zich.