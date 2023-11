Hülkenberg kritisch op gebrek aan updates Haas F1: "Zo kun je niet strijden"

Het Haas F1-team had het hele seizoen amper updates doorgevoerd aan de VF-23 van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. In Austin kwam de Amerikaanse renstal met een flink pakket waardoor zij ook overstapten op het 'downwash-effect' van de Red Bull, een trend die andere teams al eerder dit jaar volgden. Haas wil hiermee vooral kennis opdoen voor 2024, aangezien het de bedoeling is dat enkele nieuwe onderdelen rechtstreeks doorgaan naar de opvolger van de VF-23. De resultaten zijn er echter niet veel beter op geworden en het grootste pijnpunt van de bolide, de hoge bandenslijtage, lijkt niet opgelost te zijn.

Daardoor is Haas F1 afgegleden naar de laatste plaats bij de constructeurs. "Dat is onvermijdelijk", oordeelt een kritische Hülkenberg. "We nemen geen upgrades mee en daar betalen we de prijs voor, voor het niet vinden van performance. Hopelijk is dit een wake-up call voor iedereen in de fabriek, want in dit tempo kun je niet strijden in de Formule 1." Na de Grand Prix van Mexico had de Duitser zelfs het gevoel dat de oude versie van de VF-23 beter had kunnen presteren in de ijle lucht. "Als de oude specificatie al echt goede karakteristieken had, dan was het dat deze min of meer competitief was in de langzame bochten. Op dit circuit draait het duidelijk om die langzame bochten. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat de oude spec hier misschien beter was geweest. Maar het is duidelijk eenrichtingsverkeer voor ons wat betreft de toekomst."

Haas F1-teambaas Guenther Steiner had ook gehoopt op een duidelijke stap vooruit voor zijn team, maar die heeft hij nog niet gezien. Het heeft niet geholpen dat in de Verenigde Staten een sprintrace plaatsvond, waardoor er weinig tijd was om over de updates te leren. In Brazilië volgt de zesde en laatste sprintrace van het jaar, waardoor er opnieuw weinig tijd is om uitgebreid te testen. Voor nu heeft het team wel geleerd: "Misschien hadden we een klein beetje meer van de upgrade verwacht, maar het is wel een beetje een schommeling omdat Austin een sprintweekend was met weinig tijd om te testen en Mexico ligt zo hoog. We hadden niet genoeg downforce afgelopen weekend, dus ik ben nog niet tot een volledige conclusie gekomen maar de verwachtingen lagen wat hoger. Het geeft ons wel een juiste richting voor volgend jaar."