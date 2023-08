De populariteit van de Formule 1 groeit de laatste jaren wereldwijd, wat mede te danken is aan sociale media en natuurlijk de Netflix-serie Drive to Survive. In de Verenigde Staten racet de koningsklasse er hierdoor nu drie keer per jaar: in Miami, Austin en vanaf dit jaar Las Vegas. Toch is er in sommige landen ook achteruitgang. De laatste keer dat onze oosterburen de Formule 1 ontvingen was in 2020, toen door de coronapandemie de kalender op de schop ging en de Nürburgring daardoor weer een kans kreeg. Daarnaast doen grote Duitse coureurs als Michael Schumacher, Nico Rosberg en Sebastian Vettel niet meer mee. Ook zit de sport achter de betaalmuur, waardoor het aantal kijkers verder is gedaald.

Nico Hülkenberg keerde dit jaar terug in de Formule 1 bij het team van Haas. Hij is daarmee de enige Duitser die actief is in de koningsklasse. De 35-jarige coureur is van mening dat er verschillende factoren ten grondslag liggen aan het ontbreken van een Duitse Grand Prix, waaronder het klimaatprobleem. "Duitsland was met Michael en later met Sebastian en Rosberg altijd verwend in de autosport", zegt Hülkenberg. "Daarnaast is ook Mercedes al dertig jaar sterk vertegenwoordigd. Ik denk ook dat de sport soms populairder is, er meer vraag naar is, maar dat dit ook weer kan afzwakken. Ook in Duitsland is denk ik de algemene perceptie van de auto-industrie dat deze verantwoordelijk is voor klimaatverandering en niet duurzaam is. Ik denk dat dit ook invloed heeft op de autosport. Iedereen vertelt dat dit slecht is, waaronder politici, en op de een of andere manier heeft dat ook een negatieve invloed op F1."

De interesse vanuit Duitsland is op dit moment niet heel groot, maar dat kan vanaf 2026 misschien veranderen. Dat F1-seizoen stapt Audi in de sport als fabrieksteam. Bovendien doen geruchten de ronde dat Liberty Media kijkt of het de Duitse Grand Prix kan laten terugkeren, wellicht in roulatie met andere circuits. F1 CEO Stefano Domenicali zei in 2022 de hoop te hebben weer om tafel te kunnen met Duitse organisatoren. Als het aan Hülkenberg ligt komt deze GP terug, al weet hij dat dit niet veel invloed gaat hebben op zijn carrière. "Ik ben er niet op tegen, maar het gaat voor mij niet gek veel verschil maken. Ik verwacht in ieder geval niet dat het gebeurt, maar ik weet niet wat er zich achter de schermen afspeelt. Misschien zijn een aantal mensen wel heel druk bezig."

Eind juni liet Hockenheimring-directeur Jorn Teske weten het onwaarschijnlijk te achten dat F1 op korte termijn terugkeert naar Duitsland. "De wens is natuurlijk om in de komende jaren weer geregeld een race op de Hockenheimring te hebben, maar er is wat dat betreft nog een lange weg te gaan. Realistisch gezien gaat het dan niet over 2024 of 2025, maar waarschijnlijk vanaf 2026", aldus de chef van het circuit tegen het Duitse persbureau Presse-Agentur.