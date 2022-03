Nico Hülkenberg valt ook in Jeddah in voor de met corona besmette Sebastian Vettel. De Duitser reed al een aantal ronden in de simulator in het hoofdkwartier gelegen in Silverstone, maar ervaarde dat het echte werk toch andere koek was. Hülkenberg kwalificeerde zich als achttiende, echter schuift hij vanwege het uitvallen van Mick Schumacher een plaatsje op. De Aston Martin-coureur stelt zich beter te voelen dan in Bahrein, waar hij zonder een meter te hebben gereden plaatsnam in de AMR22. Toch merkt hij wel op dat het Jeddah Corniche Circuit een stuk uitdagender is.

"Dit circuit is niet te vergelijken met de banen waar ik eerder op heb geracet", vertelt Hülkenberg aan Motorsport.com. "Het is voor een stratencircuit zo ontzettend snel, veeleisend en uitdagend. Het was moeilijk om het vertrouwen en het ritme te vinden, dat was ook het geval in de kwalificatie. Ik had nog een paar tienden in de tas, er zat meer in. Helaas slaagde ik er niet in om het aan elkaar te rijgen. Alles is nu wel wat meer bekend voor me, zoals bijvoorbeeld de zitpositie. Maar ondanks dat ik in de al wat had gereden in de simulator, voelde het circuit nog steeds als nieuw aan."

Hülkenberg wil de finishvlag zien

Gevraagd naar of Hülkenberg de simulator en het echte werk met elkaar kan vergelijken, zegt hij dat de ervaringen compleet anders zijn. "Het is om eerlijk te zijn niet te vergelijken", vervolgt hij. "In de simulator krijg je die snelheidssensatie en krachten op je lichaam niet. Het is niet hetzelfde, er ligt ook geen stof en er is niet minder grip wanneer je van de racelijn afwijkt. Het is heel anders, in het echt is het behoorlijk intens. De race gaat ongelofelijk worden, waarschijnlijk wordt dit de zwaarste race uit mijn loopbaan. Fysiek is het super veeleisend, maar ik wil me erdoorheen slaan en het team helpen."

Hij geeft toe dat zijn eerste prioriteit het finishen van de race is. "Het is zaak meer data te verzamelen en te leren over de auto. Het gaat erom dat we de vlag gaan zien, aan het eind komen er wellicht nog kansen", aldus de invaller. Op de vraag of hij het circuit veilig vindt, antwoordt Hülkenberg dat het aan de coureur zelf is om in te schatten hoe hard die kan pushen. "Het is tricky, maar gevaarlijk? Ik weet het niet. Het is waar dat op hoge snelheden dingen kunnen gebeuren. Er is een risico verbonden aan racen en zeker op een circuit als dit. Ik heb nooit het gevoel dat we gedwongen worden als we angstig zijn. Als je je niet veilig voelt, heb je de mogelijkheid om gas los te laten. Dat ligt dus in handen van de rijder. Bakoe is ook een snelle baan, maar die is vooral rechtuit. De snelheden in de bochten komen niet in de buurt van wat we in Jeddah zien. Het is zeker heel uniek en speciaal."