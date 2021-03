Dinsdag presenteerde Mercedes de W12, waarmee Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gaan jagen op het achtste paar wereldtitels op rij. De renstal maakte daarbij meteen van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat Stoffel Vandoorne aanblijft als reservecoureur, een rol die hij dit seizoen moet delen met Formule E-teamgenoot Nyck de Vries. Op papier zijn de Belg en de Nederlander daardoor de eerste aangewezenen om in te vallen als een van de vaste coureurs verstek moet laten gaan vanwege ziekte of een blessure, maar Mercedes-baas Toto Wolff stelt dat de realiteit mogelijk toch iets anders is.

De Oostenrijker verklapte bij Sky Duitsland dat Mercedes meer dan alleen interesse heeft in de diensten van Hülkenberg als stand-in van Hamilton en Bottas. “We weten allemaal wat hij kan. Hülkenberg is een van de topcoureurs die nooit de kans heeft gekregen om voor een topteam te rijden”, zei Wolff. Hij twijfelt er niet aan dat de Duitser het in zich heeft om te leveren als hij bij een topteam mag instappen. “Het is natuurlijk altijd interessant om zo iemand in het team te hebben en daar staan we natuurlijk ook voor open.” Als Wolff vervolgens gevraagd wordt wanneer de knoop doorgehakt wordt, hint hij: “De vraag is niet wanneer het besluit genomen wordt, maar wanneer het wordt aangekondigd.”

Ook interesse vanuit Aston Martin

Hülkenbergs laatste volledige Formule 1-seizoen was in 2019, toen hij als teamgenoot van Daniel Ricciardo uitkwam voor Renault. Voor 2020 viel hij buiten de boot, maar toch kwam de 33-jarige nog tot drie optredens bij Racing Point. Daar viel hij tijdens de twee races op Silverstone in voor Sergio Perez, waarna hij op de Nürburgring hetzelfde deed voor Lance Stroll. Afgelopen maand werd duidelijk dat de renstal, die met ingang van het nieuwe jaar de naam Aston Martin draagt, overwoog om Hülkenberg aan zich te binden als vaste reservecoureur.

Mocht Hülkenberg uiteindelijk terechtkomen bij Mercedes, dan zou dat invalbeurten bij Aston Martin niet in de weg hoeven te staan. Moederbedrijf Daimler en Wolff zijn namelijk aandeelhouder in de sportwagenfabrikant en het ligt in de lijn der verwachting dat Mercedes daarom goedkeuring zou geven aan Hülkenberg om ook bij Aston Martin in te vallen. Een andere mogelijkheid is een constructie waarbij Hülkenberg onder contract komt te staan bij Aston Martin en dat Mercedes een beroep op hem kan doen als Hamilton of Bottas niet in staat blijkt om te racen.