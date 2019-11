Hülkenberg sluit IndyCar in 2020 niet uit: "Maar nog niks getekend"

De geruchten willen dat Hülkenberg volgend jaar naar Amerika trekt in dienst van Ed Carpenter Racing, het team waar het Nederlandse talent Rinus van Kalmthout ook al twee IndyCar-tests voor heeft afgewerkt. Waar de ambities van Veekay - zoals Van Kalmthout in de Verenigde Staten door het leven gaat - glashelder zijn, bestaat er meer twijfel over de toekomstplannen van Hülkenberg. Zo toonde de sympathieke Duitser zich in een eerder stadium nog maar weinig enthousiast over de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1.

Maar met alle Formule 1-kansen verkeken, verschuift dit enigszins. Op de vraag of hij een overstap naar de IndyCar Series nu wel zou overwegen, antwoordde de Hulk: "Ja, ik denk het wel. Maar aan de andere kant sta ik er nog steeds vrij relaxed in. Ik wil het seizoen zo goed mogelijk afsluiten en daarna enige tijd nemen om alles te laten bezinken. Dat zal ik wel zien wat de meest interessante optie is." Geruchten dat hij al een contract bij Carpenter zou hebben getekend, ontkracht hij dan ook. "Nee, ik heb nog niks getekend en zal dat op de korte termijn ook nog niet doen."

Eén ding kan Hülkenberg wel alvast bevestigen: als hij naar Amerika trekt, dan zal hij alle races op ovals aan zich voorbij laten gaan. Een mogelijke constructie is dus dat teameigenaar en coureur Ed Carpenter de ovalraces voor zijn rekening neemt en Hülkenberg alleen de 'road courses' doet. "Ik ben geen grote fan van ovals inderdaad. Het spreekt me gewoon niet zo aan", vervolgt hij in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Misschien heb ik er wel te veel respect voor. Het is gewoon niet mijn ding. Dus in dat geval zal ik het beperkt houden tot de gewone en stratencircuits." Meer dan dat wil Hülkenberg momenteel niet kwijt. Zo wil hij geen inhoudelijk antwoord geven op de vraag of Carpenter hem al (telefonisch) heeft benaderd. "Nee, waarom zou dat relevant zijn?"

De factoren achter het F1-vertrek van Hülkenberg:

Met medewerking van Adam Cooper