Ondanks dat het nog niet officieel bevestigd is, is de kans vrij groot dat Mick Schumacher na dit seizoen bij het team van Haas vertrekt. Er zijn meerdere opties om de hem op te volgen. Zo reed Antonio Giovinazzi op Monza de eerste vrije training in de Haas. Hij staat hoog op het lijstje, onder meer omdat hij verbonden is aan Ferrari. Dat merk levert de motoren aan Haas. Volgens teambaas Günther Steiner heeft Ferrari echter niks te zeggen over de rijderskeuze, het mag alleen adviezen geven.

Een andere kandidaat is Nico Hülkenberg. De Duitser, die tussen tot en met 2019 als vaste coureur actief was in de Formule 1 en dit jaar bij Aston Martin nog Sebastian Vettel verving bij de eerste twee races, werd al in verband gebracht met Alpine. Nu lijkt hij dus ook op het lijstje van Steiner te staan, al vertelt de flamboyante teambaas aan Motorsport.com dat dit lijstje vrij groot is. “Iedereen met een superlicentie staat erop. Hij is een kandidaat omdat hij net als alle anderen een licentie heeft. Hij heeft in de Formule 1 gereden.”

Training Giovinazzi

Afgelopen weekend reed Giovinazzi dus een sessie bij Haas en dat zal hij later dit jaar nogmaals doen. Steiner zegt dat mensen daar niet te veel in moeten zien. “Mensen denken er te diep bij na. Het was meer dat Ferrari ons gevraagd heeft hun reserverijder meters te laten maken. We waren hem niet aan het testen om daar conclusies aan te verbinden. Hij deed het heel erg goed. Hij had nog nooit in een wagen van 2022 gereden, maar hij zat er meteen op. Het is goed om te zien dat de auto goed is, want als iemand die een jaar niet heeft gereden deze tijden kan rijden, kan de auto niet zo slecht zijn.”

Giovinazzi zelf heeft aangegeven volgend jaar graag terug te willen zijn. “We zien dit jaar een gek silly season, ik weet niet wat het wordt. Ik wil er volgend jaar zeker bij zijn, dat is geen geheim. Maar het ligt niet in mijn handen. Voor nu focus ik me op twee goede sessies rijden op vrijdag. Eentje heb ik gehad, maar er komt er nog een.” Ook Haas-reserve Pietro Fittipaldi is nog een kandidaat voor een zitje in 2023. Er zijn bronnen die melden dat hij misschien verbonden is aan een mogelijke sponsordeal. Haas heeft zijn twee vrijdagtrainingen voor rookies nog niet gebruikt. Ondanks dat Fittipaldi in 2020 al twee races heeft gereden, is hij nog wel gekwalificeerd om mee te doen in die trainingen.