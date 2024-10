Hülkenberg: Haas F1 wordt "serieuze kanshebber"

Dit seizoen is Haas achter de vijf teams met de grootste budgetten (Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin) momenteel het sterkste team in de middenmoot. Het team staat nu nog zevende in het constructeursklassement, maar de achterstand op plaats zes – waar nu nog RB F1 staat – is geslonken tot drie punten. Als het Amerikaanse team het seizoen als zesde kan afsluiten, boekt het team het op één na beste resultaat in zijn F1-geschiedenis, met als beste klassering de vijfde plaats in 2018.

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-18 Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images

De opmars is opmerkelijk, want Haas eindigde vorig jaar nog als laatste in het teamklassement. In de winter werd Günther Steiner, vanaf de oprichting teambaas van Haas, ontslagen en vervangen door Ayao Komatsu. Die zorgde voor een ommekeer door in de winterstop intern veel veranderingen door te voeren. Nico Hülkenberg denkt dat die wijzigingen een grote invloed hebben gehad op de huidige prestaties van het team. "Het team is nu heel goed georganiseerd", zei de Duitser tijdens een interview met Motorsport.com. "Het is een organisatie die werkt en dat hebben we dit jaar tot op zekere hoogte bewezen met de veranderingen die in de winter hebben plaatsgevonden."

De ambities van Haas reiken echter verder. Teameigenaar Gene Haas heeft al vroeg in het seizoen ingestemd met de start van een grote wervingscampagne om het 300-koppige team met 10% te laten groeien. De Amerikaan heeft naar verluidt ook het startsein gegeven voor een grote investering in de fabriek van het team in Banbury, Engeland. Door deze inspanningen is Hülkenberg ervan overtuigd dat het einde van de opmars van Haas nog niet in zicht is. "Het hangt af van veel andere factoren", zegt hij als hem gevraagd wordt naar de toekomst van zijn huidige team. "Op commercieel gebied bijvoorbeeld. Wat voor partners hebben ze, wat is het budget, wat zijn de middelen? Dat is natuurlijk een belangrijk element in dit soort vragen. En ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar ik heb gehoord dat er meer spannende dingen in de pijplijn zitten voor het team, wat alleen maar kan helpen. Ik denk dat Haas de komende jaren een serieuze kanshebber zal zijn, vooral volgend jaar, omdat de reglementen hetzelfde zijn."

Hülkenberg preekt nadrukkelijk niet voor eigen parochie. De 37-jarige coureur verkast volgend jaar naar Sauber en het Audi F1-project dat daar op stapel staat. Ook Kevin Magnussen zien we volgend jaar niet terug bij Haas. Hun vervangers Esteban Ocon en Oliver Bearman zouden dus weleens garen kunnen spinnen bij de huidige inspanningen.