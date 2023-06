Nico Hülkenberg bemachtigde een knappe negende startplek voor de Grand Prix van Spanje en schoof door de gridstraf voor Pierre Gasly nog een plekje op. Hij begon de race in Barcelona dus als achtste, behield die positie in de eerste paar ronden, maar moest al na acht ronden afscheid nemen van de soft. Hierdoor belandde de Duitser op een driestopper en kwam als vijftiende aan de meet. De enige andere Formule 1-coureur die ook drie keer van banden moest wisselen was teamgenoot Kevin Magnussen. De Deen liep tegen soortgelijke problemen aan.

Hülkenberg stelt dat de snelheid over één ronde positief is, maar dat Haas de VF-23 beter moet laten werken in races. "Ik zie het liever andersom", antwoordt de Haas-coureur als hij door Motorsport.com gevraagd wordt naar het kwalificatietempo. "Dit is de trend die we dit jaar laten zien. We moeten een betere balans vinden tussen de zaterdag en zondag. Een snelle kwalificatie schept verwachtingen voor de zondag. Vervolgens wordt dat een domper en moet ik het weer uitleggen. Dat is niet leuk. Er is werk aan de winkel voor de langere termijn."

De man uit Emmerich stelt dat een driestopper niet de voorkeur had. "Het was een optie, maar meer een soort vluchtoptie", gaat hij verder. "De bandenslijtage was de hele race hoog en dat begon direct na de start. Ik werd zowat levend opgegeten, kreeg meteen enorme slijtage en alle banden gingen snel achteruit. We kozen voor een vroege stop, maar het bleef aanhouden op elke band, zelfs op medium en hard. Uiteindelijk werd de snelheid beter, maar we lagen een stop achter. Je gaat dan niet inhalen. We konden ons dat niet veroorloven, zelfs niet op verse banden. Dus we zijn goed over een enkele ronde, maar niet over 66. We moeten iets vinden voor de race."

Beide Haas-coureurs pushten hard na hun bandenwissels en klokten op dat moment de snelste raceronden. Hülkenberg heeft er geen spijt van dat hij niet vriendelijker met de banden omging. "Ja, we hebben dat gedaan", zegt de 35-jarige coureur over het noteren van de snelste rondetijd. "Maar met opzet. We reden achteraan en moesten iets proberen. Als je in het begin vijf seconden spaart, dan heb je nog steeds hetzelfde resultaat. We zijn hier niet voor een koffieritje. Ik was bewust aan het pushen. Ik hoorde de banden huilen, maar ik moest het doen." Op de vraag waarom Haas meer tegen bandenproblemen aanloopt dan andere teams, zegt hij. "Het ligt aan diverse dingen. Het gaat om onder meer downforce en zaken met de ophanging. Onze auto is niet zo netjes wat dat betreft. Dat is normaal gesproken behoorlijk belastend voor de banden."