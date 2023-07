Hülkenberg grapt over uitvalbeurt Alonso in sprintrace: "Karma"

Het was een enerverende sprintrace in België, waar ook buiten beeld het nodige gebeurde. Zo ook tussen Nico Hülkenberg en Fernando Alonso, waarbij laatstgenoemde volgens de stewards de Duitser zou hebben gehinderd. De Spanjaard, die in ronde drie van de sprintrace uitviel na een spin in Pouhon waarbij hij in de grindbak belandde, kwam na zijn pitstop de baan op en stuurde daarbij lange tijd naar links. Daar zat Hülkenberg, die daardoor van zijn gas moest gaan om te voorkomen dat hij door het gras zou schieten in de run naar Eau Rouge.

Het incident tussen de twee coureurs was de stewards niet ontgaan en zij hebben beide coureurs na afloop van de sprintrace om uitleg gevraagd. Nadat zij van beide coureurs hadden gehoord, besloten de stewards om het bij een waarschuwing voor Alonso te laten. "Alonso reed de pitstraat uit en stuurde naar links, waardoor auto nummer 27 actie moest ondernemen om een ongeluk te vermijden. Alonso legde uit dat hij op dat moment geen zicht aan de achterkant had en dat hij elke ronde ver aan de linkerkant van dat deel van de baan reed om zijn zicht naar voren te maximaliseren", laten de stewards in een document weten. "Hoewel de stewards deze feiten aanvaarden, was de beweging van rechts naar links in dit geval, terwijl hij langzamer was dan auto's die op de baan waren gebleven, de kans op een botsing veroorzaakte. Rekening houdend met de verzachtende omstandigheden, geven de stewards een waarschuwing."

Hülkenberg kon het incident wel van de luchtige kant bekijken. Hij stelt dat er niks gebeurde. "Hij genoot gewoon van mijn turbulentie en duwde me behoorlijk agressief van de baan in bocht twee. Ik denk dat karma hem heeft teruggepakt", lacht de Duitse Haas F1-coureur. Alonso trok na zijn incident het boetekleed aan en wees zichzelf als enige verantwoordelijke aan voor zijn spin en uitvalbeurt. "Ik zat heel dicht achter Nico bij het ingaan van Pouhon", legt de Spanjaard uit. "Ik verloor downforce, raakte de witte lijn en verloor de auto. Ik probeerde de grip te vinden, dat was lastig. Het was erg glad en het was mijn fout."

Na afloop van de mislukte sprint shootout, waarin Alonso in Q2 geen rondetijd had genoteerd toen teamgenoot Lance Stroll crashte en voor een vroegtijdig einde van de sessie tekende, klonk Alonso al niet zo vrolijk. De Aston Martin-coureur stelde dat er niks te winnen viel in de sprintrace vanaf de vijftiende plek. Hij kwam pas in ronde twee van de race naar binnen omdat Stroll als eerste besloot om naar de intermediates te gaan. Daardoor verloor Alonso terrein. "Ik heb de herhaling niet gezien, maar het was mijn fout", gaf Alonso toe over zijn kostbare spin. "Het was over het algemeen een slechte dag", blikt de coureur terug op de dag waarop hij 42 kaarsjes uitblies. "Niet eens een kwalificatieronde in Q2 met de rode vlag en nu eindigen we ver buiten de punten. Alleen de eerste acht auto's pakken punten, dus het was het waard om een risico te nemen. Maar we zullen wel zien of we morgen wat punten kunnen pakken."

Video: Fernando Alonso veroorzaakt met spin safety car in sprintrace België