Hülkenberg niet in beeld bij IndyCar-team Ed Carpenter Racing

Teameigenaar en coureur Ed Carpenter heeft tegenover Motorsport.com gereageerd op het gerucht dat de Duitser volgend jaar bij zijn renstal zijn debuut zou maken in de Amerikaanse raceklasse. Volgens berichten zou Hülkenberg de permanente circuits en stratenparcours voor zijn rekening nemen in de #20-bolide, waarmee Carpenter zelf de races op de ovals rijdt.

“Nee, het is niet Nico Hülkenberg”, zei Carpenter over met wie hij volgend jaar de auto deelt. “Die geruchten zijn een beetje uit de hand gelopen, terwijl beide partijen hier niets over hebben gezegd. Om eerlijk te zijn heb ik wel een paar keer met Nico gesproken en een avontuur in de IndyCar leek hem wel te intrigeren, maar volgens mij was de timing gewoon niet goed voor hem.”

“Ik denk niet dat hij hiernaartoe zou komen om zijn tijd te vullen, in afwachting op een kans om in 2021 terug te keren in de Formule 1”, is de indruk die Carpenter van de situatie heeft. “Ik denk dat hij het [de mogelijkheid om in de IndyCar te rijden] eerst uitgebreider zou evalueren en dat als hij vervolgens zou besluiten om echt een andere weg in te slaan met zijn carrière, hij zich meteen voor langere tijd aan de IndyCar zou committeren. Maar ik denk dat hij nog niet zover is.”

Carpenter zegt dat hij al weet wie in 2020 de andere coureur is van de #20-bolide. De gesprekken over dit zitje bevinden zich in de afrondende fase. Daarmee is Hülkenberg dus definitief niet in beeld. “We zullen de andere coureur voor de #20 misschien vlak voor Thanksgiving [28 november] bekendmaken, maar zeer waarschijnlijk wordt het de week erna”, aldus Carpenter.

Naar verwachting wordt Rinus van Kalmthout deze week bevestigd als voltijd coureur van de #21-wagen van Ed Carpenter Racing. De 19-jarige Nederlander, die dit jaar tweede werd in het Indy Lights-kampioenschap, heeft al een paar keer voor het team uit Speedway, Indiana, getest. Woensdag vindt er in Veghel een persbijeenkomst plaats, waar Veekay, zoals hij in de Verenigde Staten wordt genoemd, een bekendmaking zal doen over zijn contract voor 2020. In de persuitnodiging wordt gesproken van ‘een mijlpaal in de Nederlandse autosporthistorie’.

