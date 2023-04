Hülkenberg geniet bij Haas en van een competitief middenveld

Nico Hülkenberg keerde dit jaar na drie seizoenen zonder een vast stoeltje in de Formule 1 weer terug bij het Haas F1 Team. Wel waren er in de tussentijd vijf invalbeurten geweest, bij Racing Point/Aston Martin Racing. In de eerste drie races van zijn comebackseizoen kwam de 35-jarige piloot al twee keer in Q3 en in Australië scoorde hij zijn eerste WK-punten van het jaar. Hij eindigde in Melbourne op zevende plaats, hoewel Haas vond dat Hülkenberg een plaats hoger had moeten staan. Het team protesteerde tegen de uitslag maar zonder succes.

Een sterk begin van 2023 dus, vindt ook voormalig F1-coureur Timo Glock. "Ik neem veel positieve punten mee uit deze race en kijk met een goed gevoel vooruit", zei Hülkenberg na afloop van de Grand Prix in Melbourne. "Ik voel dat er veel goede dingen gebeuren. Ik ben opgefrist en heb nu een heel positieve instelling. Ik voel me hongerig. Ik geniet er echt van om met het team te werken, te experimenteren en om alles uit de auto te halen. We hebben een mooi ritme en momentum. Dit willen we behouden en meenemen naar de volgende paar races."

Hülkenberg heeft hoge verwachtingen nadat de Haas VF-23 zich heeft bewezen. "Dit is mijn derde race na drie jaar afwezigheid en het is gek en interessant hoe mensen zo snel gewend en verwend raken", zei hij in Australië. "We zijn twee keer in Q3 geweest, één keer was ik geloof ik elfde. Kevin [Magnussen] scoorde een punt in Jeddah, ik eindig hier in de punten. Dus ik denk dat als je een stapje terug doet en het bekijkt, dit geen slechte start van het seizoen is."

Competitief middenveld

Hoe meer kilometers hij in de Haas maakt, des te comfortabeler Hülkenberg zich achter het stuur van de VF-23 voelt. "Uiteraard is het begin van het seizoen een steile leercurve voor het team. Maar ook voor mezelf gezien de tijd dat ik weg was. Dus ik voel mij best gelukkig en heb er vertrouwen in dat er nog meer mooie dingen in het verschiet liggen." Hij voegde eraan toe: "Ik voelde me al vanaf het begin goed. Ik denk dat de band tussen mij en de auto nog steeds groeit. We hebben nog maar drie races gehad en ik heb het idee dat het steeds beter gaat, wat erg fijn is."

Hülkenberg weet dat de concurrentie in het middenveld stevig is, waardoor het makkelijk is om op en neer te gaan in de rangorde. "Ik denk dat er een top vier aan teams is", aldus de Haas-coureur. "Of vijf, want ik weet het niet zeker wat betreft Alpine. Dan bestaat het middenveld uit vijf teams, want er is geen achterhoede meer. We zitten allemaal in één bubbel, binnen een paar tienden van elkaar. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Maar als het goed is, werkt het ook vice versa en kun je jezelf in de buurt van de top tien vinden. Het veld is zeer competitief, dat maakt het erg leuk."