Nico Hülkenberg rijdt sinds dit seizoen weer Formule 1. De Duitser werd eind vorig jaar bij Haas als vervanger gepresenteerd ten faveure van landgenoot Mick Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher was twee jaar in dienst, maar een ontevreden Guenther Steiner en Gene Haas lieten de jonge Duitser vertrekken. Door deze beslissing blies Haas de F1-loopbaan van Hülkenberg weer nieuw leven in, nadat hij eind 2019 Renault verliet en werd vervangen door Esteban Ocon.

Tot op heden doet Hülkenberg het niet verkeerd bij de Amerikaanse formatie. Maar liefst zes keer bereikte de Duitser Q3. Een derde tijd in de Canadese kwalificatie was het hoogtepunt, al verloor hij de startplek uiteindelijk na zich niet aan de regels te hebben gehouden tijdens een rode vlag. Tot op heden is de 35-jarige coureur teamgenoot Kevin Magnussen de baas: die bereikte slechts één keer het laatste kwalificatiedeel in de afgelopen twaalf Grand Prix-weekenden. Het is echter de waarheid dat Haas alleen in de kwalificaties weet op te vallen. De VF-23 is hard voor de banden en dat kost ze geregeld goede resultaten in de race. Hierdoor staan er nog maar negen punten achter de naam van rijder uit Emmerich en met twee punten voor Magnussen staat het team achtste in de WK-stand.

Op de vraag van Motorsport.com hoeveel voldoening Hülkenberg haalt uit de wisselende resultaten, antwoordt de Haas-coureur: "We blijven vechten en doorwerken. Toen ik tekende en hier begon, wist ik dat het niet alleen maar goede dagen zouden worden. Er zouden ook lastige momenten zijn en er zou veel werk liggen. Natuurlijk is het op zondag tijdens of na de race soms frustrerend en is het teleurstellend. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team. We doen het samen. Als je een echt goede zaterdag hebt gehad, dan voel je de verwachtingen met name van buitenaf stijgen. Maar we weten dit nu al een aantal maanden en de problemen op zondag zijn gewoon te groot. Toch haal ik er lol uit. Ik geniet ervan om terug te zijn. Al die positiviteit weegt zwaarder dan de problemen op zondag." In de jaren dat Hülkenberg niet voltijd in F1 reed, viel hij wel een aantal keren in bij Racing Point en later Aston Martin. Is de Duitser blij helemaal terug te zijn? "Oh ja, 100 procent!"

Met Haas belandt Hülkenberg vaak achterin het veld en dus in verkeer. Toch is dat volgens hem achter stuur van de VF-23 geen heel groot probleem. "Het is puur een verlies van grip. Als je de grip verliest, en dan bedoel ik specifiek een bepaald gebied, dan begin je meer te glijden. Glijden zorgt voor hitte, vraagt meer van de banden en dat wordt dan een vicieuze cirkel. Dat gaat dan wel de verkeerde kant op. Dat is de reden dat de zondagen lastig zijn, omdat we meer lijden dan de directe concurrentie. Over het algemeen is de auto goed wel goed om de banden aan de praat te krijgen en dat is in de kwalificatie wel handig. In de race is er echter snel overbelasting en met lange stints is dat niet prettig."

