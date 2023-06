Op de aangepaste lay-out van het Circuit de Barcelona-Catalunya noteerde Max Verstappen vrijdagmiddag de snelste tijd in zowel de eerste als de tweede vrije training. Van zijn zeven tienden voorsprong uit VT1 bleef in de tweede sessie nog 0.170 seconde over ten opzichte van nummer twee Fernando Alonso. Slechts één tiende achter de Aston Martin-coureur reed Nico Hülkenberg knap de derde tijd. De Haas F1-coureur was met 1.14.177 maar liefst een halve seconde sneller dan teamgenoot Kevin Magnussen, die met zijn tijd niet verder kwam dan de vijftiende positie. Toch is Hülkenberg na de vrijdagse actie niet in een jubelstemming. Hij beseft dat diverse concurrenten hun kaarten nog niet op tafel hebben gelegd.

"Vandaag zag het eruit als onze echte positie, maar ik gok dat anderen ondermaats gepresteerd of ingehouden hebben. Dat geldt vooral voor de topauto's. Ik denk dat zij in de nacht iets zullen vinden of dat ze de snelheid verhogen", meldt Hülkenberg als hij na VT2 de pers te woord staat. "Wij moeten kalm en realistisch blijven. Ik vind het belangrijk om een goed gevoel en een goed ritme te hebben in de auto. Dat is gelukt en dat vind ik het belangrijkste als coureur. Natuurlijk hopen we morgen op een dag die net zo goed is en dat we alles eruit kunnen halen wat erin zit. Het gaat spannend worden, zelfs de strijd in Q3. Als je naar het middenveld kijkt, dan zijn er vier of vijf teams die allemaal om hetzelfde stukje asfalt strijden. Het gaat dus weer een zwaar en spannend gevecht worden."

Met het oog op de kwalificatie verwacht Hülkenberg dat de coureurs niet meer dan één snelle ronde kunnen rijden op hun set zachte banden. Die verwachting spreekt hij uit naar aanleiding van de veranderde lay-out, waarbij de langzame chicane in de derde sector is vervangen door een snelle bocht naar rechts. De banden - en met name die linksvoor - krijgen hierdoor nog meer op hun donder dan al het geval was. Toch denkt de coureur uit Emmerik niet dat de coureurs hun banden in het eerste deel van een kwalificatieronde extra moeten sparen, zodat ze in de derde sector winst kunnen pakken. "Misschien gold dat nog wel meer voor de oude lay-out", aldus Hülkenberg. "Als een band gedurende de ronde sleet, verloor je veel in of bij het uitkomen van de chicane. Nu is het sneller, dus in zekere zin ook minder gevoelig qua grip."

Video: De hoogtepunten van de tweede training voor de Spaanse Grand Prix