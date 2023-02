Nico Hülkenberg staat aan de vooravond van zijn fulltime rentree in de Formule 1. De afgelopen jaren viel de Duitser bij Racing Point en Aston Martin in totaal vier keer in, maar momenteel bereidt de man uit Emmerich zich voor op de 23 Grands Prix die dit F1-seizoen op het programma staan. Via Williams, Force India, Sauber, Renault en Aston Martin belandde Hülkenberg bij Haas, waar hij naast Kevin Magnussen komt te rijden. Met dat duo beschikt het Amerikaanse team over zeer veel ervaring.

De Duitser reed al 181 Grands Prix en scoorde in totaal 521 punten. Wel heeft hij een vervelend record in handen: meeste races zonder podium. Toch krijgt de Hulk een nieuwe kans: "Zo slecht kan het dus niet zijn geweest, anders had geen enkel team nog vertrouwen in gehad me na een pauze van drie jaar", zegt Hülkenberg tegen AutoBild. De inmiddels 35-jarige coureur grijpt deze kans met beide handen aan, ondanks dat er op persoonlijk vlak het een en ander veranderde. "Dit is mijn vak en grootste passie sinds mijn jeugd. Wijzigingen op privévlak betekenen niet dat de toewijding voor iets verdwijnt. Integendeel, in de afgelopen drie jaren is de honger naar het racen alleen nog maar groter geworden."

Hülkenberg weet nu al dat hij komend jaar in het middenveld gaat strijden. De nieuwe Haas VF-23 is een doorontwikkeling van de 2022-auto, waarmee het de achtste plek bij de constructeurs wist te behalen. De nieuwbakken Haas-coureur weet welke taak hem te wachten staat: "De wetten in het middenveld zijn genadeloos en spijkerhard", vervolgt hij. "Naar mijn mening harder dan vooraan, waar je de luxe hebt van een snelle auto. Zelfs bij een fout of een matige pitstop kun je met de snelheid van die auto nog wel het een en ander goedmaken. In het middenveld sta je altijd met je rug tegen de muur. Als je een ronde te laat stopt of je je verremt, maak je dat nooit meer goed."