Hülkenberg: F1-invalbeurten hebben deur geopend voor fulltime rentree

In 2010 en tussen 2012 en 2019 reed Nico Hülkenberg negen volledige Formule 1-seizoenen in dienst van Williams, Force India, Sauber, opnieuw Force India en Renault. Aan het einde van zijn laatste seizoen bij Renault moest hij echter plaatsmaken voor Esteban Ocon, waarna hij er niet in slaagde om ergens anders een zitje te vinden. Zo stond de coureur uit Emmerik de afgelopen drie jaar in principe langs de zijlijn, al pikte het vanuit Force India voortgekomen Racing Point hem op als reservecoureur. Die rol vervulde hij drie jaar op rij, voordat hij eind 2022 werd aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Kevin Magnussen bij Haas F1 Team.

Met zijn keuze voor Racing Point viel Hülkenberg eigenlijk met zijn neus in de boter, want dat team werd in de afgelopen drie jaar het hardste geraakt door het coronavirus. Sergio Perez en Lance Stroll werden in 2020 allebei geveld en dat leverde hem toentertijd drie invalbeurten op - met een derde startplek en twee puntenfinishes als gevolg. In 2022, toen het team onder de naam Aston Martin racete, werd Sebastian Vettel getroffen door Covid-19. Hülkenberg mocht zodoende de races in Bahrein en Saudi-Arabië voor zijn rekening nemen, waarin hij Stroll één keer wist voor te blijven. Nog belangrijker is dat de Duitser daarmee waardevolle ervaring opdeed in de nieuwe generatie F1-auto's.

Hoewel Haas F1-teambaas Guenther Steiner nooit heeft uitgesproken dat Hülkenberg zijn zitje bij het team te danken heeft aan de invalbeurten, denkt de 35-jarige coureur zelf dat dit een belangrijke rol heeft gespeeld voor de Amerikaans renstal. "Ik denk dat het er dan heel, heel anders had uitgezien", zegt Hülkenberg in gesprek met F1.com. "De invalbeurten waren denk ik de sleutel om de deur te openen, zodat ik hier nu kan zitten. Ik heb enorm veel twijfels of ik het zitje had gekregen zonder de twee races aan het begin van vorig jaar. Het heeft mij weer op de kaart gezet bij Guenther en het team hier. Zij zagen 'oké, deze kerel weet nog steeds waar het gaspedaal zit!'"

Om zijn theorie te steunen, haalt Hülkenberg het scenario van Nyck de Vries aan. De Nederlander kreeg afgelopen jaar in Monza onverwachts de kans om in te vallen bij Williams, waar Alexander Albon moest afzeggen wegens ziekte. De Vries stapte op zaterdag in, haalde Q2 en pakte tijdens zijn debuutrace meteen twee van de acht punten die Williams in 2022 scoorde. Mede daardoor verdiende hij een zitje bij AlphaTauri. "Een ander voorbeeld is Nyck de Vries. Ik betwijfel of hij zonder zijn prestatie in Monza en de kans die hij daar vorig jaar kreeg wel een zitje voor 2023 had bemachtigd", aldus Hülkenberg. "Ik denk dus dat de invalbeurten zeer belangrijk waren."